Pocas bandas en la historia del rock argentino alcanzaron la dimensión artística, cultural y popular de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Surgida en La Plata durante la década de 1970, la agrupación construyó un universo musical y poético inconfundible, desarrolló una estética provocadora y estableció una relación extraordinaria con sus seguidores, hasta convertirse en uno de los fenómenos más singulares de la música nacional.

Los Redondos fueron, ante todo, una creación colectiva nacida de la efervescencia cultural platense. El cantante Carlos Alberto “Indio” Solari y el guitarrista Eduardo “Skay” Beilinson constituyeron su principal sociedad creativa, acompañados por Carmen Castro, la Negra Poly, figura esencial en la organización del grupo, y por Ricardo Cohen, Rocambole, responsable de buena parte de su identidad visual.

Aunque no todos sus integrantes eran oriundos de La Plata, fue en esta ciudad donde confluyeron las experiencias artísticas que dieron origen a la banda. Desde aquellos primeros encuentros hasta las multitudinarias convocatorias de los años noventa, Los Redondos recorrieron un camino excepcional, marcado por la independencia, la experimentación y una particular manera de entender el vínculo entre los músicos y su público.

Sus canciones trascendieron los escenarios y se convirtieron en parte de la vida de millones de argentinos. Hablaron, mediante imágenes y metáforas, de la sociedad, el poder, la amistad, el amor, la injusticia y las contradicciones de la vida contemporánea. Y construyeron una identidad que permaneció viva mucho después de la separación del grupo, en 2001.

La muerte del Indio Solari, ocurrida el 5 de junio de este año, a los 77 años, volvió a poner de manifiesto la extraordinaria dimensión de aquel fenómeno nacido en La Plata. Su despedida multitudinaria confirmó que el legado de Los Redondos había superado ampliamente los límites de una banda de rock para instalarse definitivamente en la memoria cultural argentina.

UNA HISTORIA BIEN PLATENSE

La capital bonaerense atravesaba, durante los años sesenta y setenta, una etapa de intensa actividad cultural. Sus facultades, espacios artísticos, cafés y circuitos musicales favorecían el encuentro entre jóvenes interesados en explorar nuevas formas de expresión, en un ambiente donde convivían la música, la literatura, las artes visuales y las experiencias contraculturales.

En ese escenario comenzaron a cruzarse los caminos de quienes terminarían dando forma a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La historia del grupo estuvo vinculada c on experiencias anteriores de la escena local, especialmente con La Cofradía de la Flor Solar, una comunidad artística y musical que dejó una profunda huella en el ambiente platense.

El Indio Solari había nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos, pero llegó a La Plata durante su infancia y desarrolló aquí buena parte de su formación. Estudió en establecimientos educativos de la ciudad y pasó por la Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, atraído por el dibujo, la pintura, las historietas, la literatura y la ciencia ficción.

Skay Beilinson, por su parte, ya había participado de experiencias musicales vinculadas al ambiente platense, entre ellas Diplodocum. Su encuentro artístico con Solari resultaría decisivo para construir una propuesta que combinó la potencia del rock con una poética singular y una identidad sonora difícil de encasillar.

A ellos se sumaron la Negra Poly y Rocambole, dos figuras fundamentales para comprender una experiencia que nunca se limitó exclusivamente a la música. La organización independiente de los espectáculos, el diseño de las imágenes y la construcción de un lenguaje visual propio fueron elementos centrales de aquella identidad.

EL NACIMIENTO DE PATRICIO REY

Hacia 1976 comenzó a tomar forma en La Plata el proyecto que cambiaría definitivamente la historia del rock argentino: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En sus comienzos, la agrupación estaba lejos de responder al modelo tradicional de una banda con integrantes estables. Por sus escenarios pasaban numerosos músicos y artistas, en espectáculos que combinaban canciones, teatro, performances, bailarinas, personajes y distintas expresiones creativas.

Aquellas primeras presentaciones, realizadas en espacios alternativos y teatros platenses, tenían algo de celebración colectiva y de provocación artística. Incluso se repartían redonditos de ricota entre el público, en una experiencia que desbordaba los límites habituales de un recital.

El nombre Patricio Rey remitía a un personaje imaginario, una suerte de figura mítica que contribuía al carácter enigmático del proyecto. Esa identidad, junto con la decisión de mantenerse al margen de los mecanismos convencionales de la industria discográfica, se convertiría en una de sus principales características.

Con el paso de los años, la formación se estabilizó y la banda comenzó a extender su presencia hacia Buenos Aires y otros escenarios del país. La sociedad compositiva del Indio y Skay consolidó un repertorio que combinaba guitarras poderosas, ritmos cambiantes y letras cargadas de imágenes, ironía y referencias difíciles de descifrar.

El lanzamiento de Gulp!, en 1985, marcó el comienzo de su discografía oficial. Después llegarían trabajos fundamentales como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, ¡Bang! ¡Bang!… Estás liquidado y La mosca y la sopa, discos que terminaron de consolidar su lugar en el rock nacional.

DE LA PLATA A LAS MULTITUDES

Durante los años noventa, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota dejó de ser una banda de culto para convertirse en un fenómeno de masas. Sus conciertos reunían a decenas de miles de personas que viajaban desde distintas provincias y transformaban cada presentación en un acontecimiento que excedía ampliamente lo musical.

Había nacido lo que popularmente comenzó a conocerse como la “misa ricotera”, una celebración colectiva en la que las canciones funcionaban como verdaderos himnos generacionales. La expresión “el pogo más grande del mundo”, asociada especialmente a “Ji Ji Ji”, sintetizó la dimensión que alcanzaron aquellos encuentros.

La independencia artística y comercial fue otro de los rasgos distintivos del grupo. Los Redondos construyeron su popularidad sin recurrir a los mecanismos tradicionales de promoción y mantuvieron una relación singular con la prensa, la industria discográfica y los grandes circuitos comerciales.

Sin embargo, el crecimiento también trajo dificultades. Las convocatorias multitudinarias exigían operativos de seguridad cada vez más complejos y algunos conciertos estuvieron atravesados por incidentes y episodios de violencia que marcaron la historia de la banda.

En abril de 2000, Los Redondos llegaron al estadio de River Plate, donde ofrecieron dos recitales ante una multitud. Poco más de un año después, el 4 de agosto de 2001, realizaron en el estadio Chateau Carreras de Córdoba el que terminaría siendo su último concierto.

La separación puso fin a un cuarto de siglo de actividad compartida, pero no al fenómeno que habían construido. Las canciones, la estética y la mística ricotera continuaron circulando entre generaciones de seguidores, mientras sus principales protagonistas emprendían nuevos caminos artísticos.

LOS CAMINOS DESPUÉS DE LOS REDONDOS

Tras la disolución de la banda, el Indio Solari y Skay Beilinson desarrollaron carreras independientes que conservaron buena parte del espíritu creativo que había caracterizado a Los Redondos.

Skay inició su trayectoria solista con A través del mar de los Sargazos, publicado en 2002, y continuó explorando un universo musical propio, sostenido por el protagonismo de su guitarra y una búsqueda artística que mantuvo su vínculo con el público ricotero.

El Indio, por su parte, regresó a la actividad discográfica en 2004 con El tesoro de los inocentes (Bingo Fuel) y creó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la agrupación que lo acompañaría durante su carrera solista. A diferencia de Los Redondos, este nuevo proyecto no tuvo su origen en La Plata, aunque conservó un vínculo artístico y afectivo con aquella historia.

En noviembre de 2005, Solari volvió a presentarse ante el público en el Estadio Único de La Plata, con dos conciertos que marcaron su regreso a los grandes escenarios. Aquellas actuaciones demostraron que el fenómeno popular construido durante los años de Patricio Rey seguía plenamente vigente.

Con Los Fundamentalistas grabó cinco álbumes de estudio y desarrolló espectáculos de enorme convocatoria, incorporando nuevas sonoridades y recursos electrónicos sin abandonar las características esenciales de su escritura.

En marzo de 2016, durante un recital en Tandil, el Indio hizo público que padecía Parkinson. Su última presentación presencial tuvo lugar el 11 de marzo de 2017 en Olavarría, en un concierto multitudinario marcado por la muerte de dos asistentes.

La enfermedad terminó alejándolo de los escenarios, aunque continuó componiendo, grabando y desarrollando proyectos musicales. Los Fundamentalistas, mientras tanto, siguieron presentándose y mantuvieron vivo el repertorio que une las distintas etapas de su trayectoria.

Los primeros espectáculos fueron en La Plata y no eran simples recitales de rock