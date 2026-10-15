Los regalos para mamá: se estima un gasto promedio de $55 mil

Con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina, las familias empezaron a recorrer los comercios platenses en busca de un regalo para agasajar a mamá este domingo. Los comerciantes estiman que el gasto promedio rondará los 55.000 pesos. Aunque en estas horas la actividad es tranquila, esperan que repunte hacia el fin de semana, alentada por las promociones bancarias del viernes y sábado.

En las calles del centro, la previa de a poco empezó a hacerse notar. Mientras algunos ya caminan con bolsas y obsequios en las manos, el movimiento todavía es moderado. En tanto, la confianza en los comercios está puesta en quienes dejarán la compra para último momento.

La expectativa llega en un momento difícil para los negocios, que buscan recuperar el movimiento después de varios meses de caída en las ventas.

Desde la Asociación Comercial de Calle 8, Valentín Gilitchensky, también referente de la Federación de Empresarios de La Plata (FELP), advirtió que las ventas vienen bajas y que los clientes buscan descuentos en efectivo y cuotas sin interés. “No creemos que vaya a ser un gran Día de la Madre, aunque esperamos que finalmente lo sea”, reconoció.

En tanto, Diego Piancazzo, de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata, señaló que, hasta el momento, las ventas se mantienen en niveles similares a los de años anteriores. “Se espera que en los últimos días se concentre el grueso de las ventas de esta fecha”, explicó, en referencia a las promociones bancarias.

Entre las opciones más buscadas, los comerciantes mencionaron perfumes, indumentaria, calzado, carteras y artículos de bazar. También figuran entre las alternativas los bombones, las flores y las plantas.

REGALOS PARA TODOS LOS BOLSILLOS

Uno de los clásicos es regalar indumentaria. En los comercios de calle 8, las remeras básicas se consiguen desde $13.000, las musculosas de algodón a $20.000, las camisas de manga corta a $25.000 y las de broderie que estarán nuevamente de moda este verano a $39.000. También hay buzos por $59.000, pantalones de jean a $69.000, camperas de jean a $89.000 y shorts de jean a $22.000. Los pantalones de jean wide leg, uno de los modelos de moda, cuestan entre $58.000 y $69.000.

En los locales de primeras marcas, los precios son más elevados: un vestido largo cuesta $198.000, una camisa $169.000 y un pantalón de lino $179.000. En algunos comercios, además, se ofrecen descuentos del 20% por pago en efectivo.

Si a mamá le gustan las actividades al aire libre, en Baobab, situada en 14 y 518, hay indumentaria deportiva, zapatillas para running y trekking, calzas, remeras, camperas y ropa térmica. También ofrece artículos para esquí y opciones para el verano, como reposeras, mallas, ojotas, sombreros, termos y botellas térmicas. Según explicó Roberto Santilli, encargado del local, los precios arrancan en $30.000.

En tanto, para las madres que disfrutan de la actividad física, en la caza de deportes de calle 12 esquina 58 se puede encontrar indumentaria y calzado de marcas alternativas a las más reconocidas. Las remeras deportivas cuestan $25.000, las musculosas entre $20.000 y $25.000, las calzas cortas desde $22.000 y las largas desde $30.000. También hay zapatillas deportivas desde $50.000, con modelos de running de mayor tecnología que llegan a $180.000. “Hoy la gente se fija mucho en los precios”, señaló su dueña, Gisela Saad.

El calzado es otra alternativa. En la zapatería “Avenida”, con más de 70 años en el rubro situada en 13 entre 35 y 36, las zapatillas de tela se consiguen entre $45.900 y $85.900, mientras que los modelos de cuero cuestan $159.900. Las sandalias de cuero arrancan en $115.000. También hay carteras de distintos materiales, con opciones desde $40.000 y modelos de cuero que pueden alcanzar los $250.000. “En efectivo o transferencia hacemos un 10% de descuento”, explicó Silvina Boza.

Entre las propuestas de tecnología y pequeños electrodomésticos, “Center Hogar”, de 12 entre 59 y 60, ofrece combos para agasajar a mamá. Hay un secador de pelo con pinza alisadora por $54.764 en efectivo, un cepillo secador con alisadora por $78.599 y una freidora de aire de 5 litros con balanza de cocina por $106.349. También se consigue una depiladora con cepillo alisador por $87.599. Todos los productos se pueden pagar en hasta 12 cuotas sin interés.

Entre otros obsequios clásicos, los perfumes de 50 mililitros cuestan desde $20.000 y los de 100 mililitros, desde $30.000, aunque las fragancias importadas de primeras marcas pueden superar los $500.000.

Los bombones son otra opción clásica para quedar bien con mamá. En una bombonería céntrica, los precios van desde $28.000 los 200 gramos hasta $70.000 el medio kilo. Esta última presentación tiene un 20% de descuento con cualquier medio de pago y queda en $56.000.

Para quienes eligen flores, en uno de los puestos del microcentro ofrecen ramos de seis gerberas a $35.000 y de seis rosas a $45.000. También hay macetas de lilium a $25.500 y orquídeas desde $45.000. “Están consultando bastante”, contó Sol Ocampo a cargo del puesto.