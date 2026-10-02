Los rodanteros, en alerta por los cambios en la licencia de conducir

Los cambios en las licencias profesionales de conducir preocupan a la comunidad rodantera, ya que, según el tipo y peso de las casas rodantes, algunos conductores podrían verse obligados a cambiar de categoría. La situación afecta especialmente a los mayores de 65 años, un grupo que tiene una fuerte presencia dentro de los usuarios de motorhome, según los primeros datos del primer Censo Nacional de Rodanteros que se encuentra en marcha.

Cada tipo de vehículo pertenece a una categoría de licencia correspondiente. Las modificaciones a la normativa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) generaron dudas entre los propietarios de motorhomes, casas rodantes motorizadas y camionetas camper (a las que se suma una cabina al vehículo). La forma en que quedó redactada la nueva normativa abrió interrogantes sobre qué licencia corresponde en cada caso y quiénes deben recategorizarse.

Uno de los puntos centrales es el peso. Las casas rodantes motorizadas y las vans camperizadas que superen los 3.500 kilos de peso bruto vehicular deberán tramitar la categoría C1, originalmente destinada al transporte de carga.

Hasta ahora, muchos de estos vehículos podían ser manejados con una licencia particular. Con los cambios, algunos motorhomes dejan de estar contemplados en la categorías B1 (casas rodantes y campers) y B2 (remolque de hasta 750 kilos), y pasan a requerir el registro profesional C1.

Esta categoría forma parte de las licencias especiales de conducir, junto con las D y E, destinadas principalmente al transporte de cargas y pasajeros. Por eso, el cambio no implica solamente una modificación en el registro, sino también el cumplimiento de nuevos requisitos.

Entre las condiciones para obtenerla se establece una edad mínima de 21 años y un máximo de 65 para tramitarla por primera vez. También, se deben realizar evaluaciones psicofísicas y cumplir con los exámenes teóricos y prácticos correspondientes.

El requisito de edad es uno de los puntos que genera mayor inquietud dentro de la comunidad rodantera, ya que los mayores de 65 años deben rendir exámenes teóricos y prácticos en cada renovación. Además, a partir de los 70 años se establecen controles médicos más frecuentes y una vigencia reducida a un año.

Así, quienes conducen sus motorhomes con una licencia particular y, por las características y el peso de la unidad, queden alcanzados por la categoría C1, podrían tener que afrontar una recategorización y nuevos requisitos.

Al respecto, desde el sector rodantero platense se explicó a este diario que “si se quiere tener un motorhome de los grandes, sí es necesario una categoría mayor porque tiene más peso. Entonces, la gente mayor no lo va a poder sacar”.

Desde la comunidad rodantera también señalan que parte del problema surge porque no existe una categoría específica para este tipo de vehículos. Según explican, los motorhomes y las casas rodantes motorizadas quedan encuadrados dentro de registros que fueron creados para otros usos, como el transporte de cargas o pasajeros, lo que genera dudas sobre los requisitos que deben cumplir sus conductores.

Más cambios, más dudas

Con la modificación del régimen de licencias profesionales, el Gobierno nacional eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) como trámite y credencial independiente. Desde entonces, la habilitación para el transporte entre jurisdicciones se gestiona mediante los registros C, D y E, emitidos por las provincias con convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

La medida generó cuestionamientos entre camioneros y otros sectores. El nuevo esquema también alcanza a los rodanteros que viajan con sus motorhomes, casas rodantes motorizadas o campers a otras provincias.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense explicaron que el sistema comenzó a implementarse el 6 de julio y que surgieron dificultades para conseguir turnos para capacitaciones, evaluaciones y exámenes psicofísicos. En tanto, se indicó que “se trabajó fuertemente ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que se habiliten e incorporen más prestadores y así ampliar la capacidad de atención”.

En este contexto, la Provincia prorrogó por otros 120 días los vencimientos de las licencias nacionales de conducir para transporte interjurisdiccional emitidas en territorio bonaerense. La prioridad estuvo puesta en quienes desarrollan actividades entre jurisdicciones, especialmente quienes necesitan ingresar a la Ciudad de Buenos Aires.

Para los conductores de casas rodantes, el análisis quedó planteado para una segunda etapa. “Se trata de un universo mucho más reducido y de vehículos que, en general, tienen valores elevados. Por eso se decidió dejar su análisis para una segunda etapa”, explicaron desde la Provincia.

La definición mantiene la incertidumbre entre quienes recorren el país.

Los mayores de 65 años deberán afrontar nuevas exigencias para obtener la licencia