Los taxistas protestan y los reciben en la Municipalidad

Taxistas de la Ciudad se movilizarán hoy para exigir controles a las aplicaciones de viaje. La protesta fue organizada por choferes de distintas paradas céntricas.

La manifestación está previstapara cerca de las 8.30 con el cese del servicio para expresar el rechazo al “transporte ilegal”.

Los choferes que impulsan el reclamo son los que trabajan en las paradas de la Terminal por calle 42, La Estación (Estación de Trenes), El Bingo, Plaza Italia 7 y 44 y Plaza San Martín 7 y 51.

Según se pudo saber, la movida de hoy será acompañada por sindicatos y organizaciones del sector.

La idea es recorrer las calles de la Ciudad y finalizar la movilización en el Palacio Municipal donde tienen previsto presentar un documento y dialogar con funcionarios.

En el sector hay extrema preocupación de choferes y propietarios por la pérdida de viajes, magras recaudaciones y el crecimiento del transporte ilegal.