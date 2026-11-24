Los taxistas de La Plata solicitaron a las autoridades de la Municipalidad una nueva actualización de los precios de las tarifas para aplicar a partir de febrero del 2027. El pedido, formulado la semana pasada, incluye por un lado el aumento de las bajadas diurna y nocturna como también de las fichas correspondiente a cada turno.

El sector además puntualizó en dos puntos novedosos. Por un lado, la extensión de la aplicación de la tarifa nocturna a domingos y feriados. Y por otro, que se conceda a choferes y asociaciones del sector las habilitaciones dadas de baja en la órbita de la Comuna.

Con respecto a los incrementos para el segundo mes del año próximo, piden: "Bajada de bandera diurna $2.500 y ficha $250, y bajada nocturna $3.000 y ficha $300". En el documento, presentado en Mesa de Entrada el viernes pasado, se indica también: "Asimismo solicitamos que la tarifa nocturna se aplique los feriados y domingos a raíz de la evaluación técnico-financiera del servicio".

En este marco, las asociaciones de taxistas argumentaron que las peticiones fueron elevadas a raíz de una serie de motivos "conocidos por todos". En esa línea, enumeraron: "Combustible, repuestos, mano de obra, cargas sociales, impuestos, seguros, patentes, inflación y una cantidad de ítems que hacen al buen funcionamiento del servicio".

"La inflación estimada del gobierno para este año de es más de 30% y si a eso le sumamos que en 2025 no tuvimos los aumentos de los meses de abril y septiembre establecidos por Ordenanza consideramos justo el reclamo de nuestros asociados", sostuvieron.

Según se indicó, las entidades de taxistas intentarán obtener las autorizaciones de los aumentos en las próximas semanas "para aplicarlas automáticamente en febrero".

Habilitaciones vencidas

En tanto, el jueves 19 de noviembre las entidades taxistas UPAT y CATA presentaron un petitorio al Municipio para "que las habilitaciones que se den de baja por cualquier motivo sean donadas a los empleados conductores y a las Entidades de Propietarios legalmente constituidas para que puedan solventar sus gastos".

En ese sentido, sugirieron con respecto a las habilitaciones en cuestión otorgarse "el 80 por ciento a los choferes y el 20 por ciento para la Entidades Propietarias".