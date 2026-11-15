Lunes con cortes y desvíos en el Centro por obras sobre calle 8

La Municipalidad de La Plata iniciará este lunes 16 de noviembre una serie de tareas de mantenimiento y reparación de la calzada sobre la calle 8, lo que motivará importantes modificaciones en la circulación vehicular del centro. La primera intervención tendrá lugar en el cruce de calle 8 y calle 49.

Para ordenar el flujo vehicular en la zona afectada, Control Urbano desplegará un operativo de asistencia y señalización. De acuerdo con el esquema dispuesto por la Comuna, los vehículos que transiten por calle 8 deberán desviar de manera obligatoria en calle 47 para retomar la avenida 7, desde donde podrán continuar su recorrido habitual o bien optar por la calle 10.

Respecto a la circulación sobre calle 49, las autoridades procurarán mantener el paso habilitado sin interrupciones totales. Sin embargo, en caso de que el avance de las maquinarias exija un cierre preventivo para resguardar la seguridad de los operarios, se recomienda a los conductores utilizar como vías alternativas la calle 47 o la avenida 53.

Este corte forma parte de un plan de reparaciones que comprende cuatro puntos del centro comercial: las intersecciones de calle 8 con 49, 48, 47 y 51.

Asimismo, desde el Municipio aclararon que todo el cronograma queda supeditado a las condiciones climáticas, por lo que eventuales lluvias podrían motivar la reprogramación de las tareas.