Luz: bronca por los avisos de corte y otro apagón

La prestación del servicio eléctrico en el Gran La Plata atraviesa un panorama complejo en el que a las reiteradas fallas e interrupciones en el suministro se sumaron controversias por la modalidad empleada en los avisos de corte a raíz de la falta de pago.

En las últimas semanas, numerosos usuarios reportaron la llegada de notificaciones a través de WhatsApp que advierten sobre la interrupción del servicio mediante frases directas, anunciando la ‘cuadrilla en camino’ o el inminente ‘retiro de medidor’.

El malestar vecinal surge tanto por el pavor que provoca la posibilidad concreta del corte como por los tiempos y recursos usados en las comunicaciones. Según indicaron los afectados, los mensajes se envían en momentos particulares, como los viernes o vísperas de feriados, lo que complica la gestión de los pagos.

Además, se cuestiona el uso del emoji de un camión, recurso humorístico de la mensajería cotidiana que irritó al aplicarse a un aviso formal de suspensión o corte.

Frente a este escenario, la concejal platense Josefina Bolis tomó varios de estos casos y llevó la problemática al Concejo Deliberante por considerar que los procedimientos de la empresa Edelap incumplen la normativa.

La edil argumenta que el Subanexo D del marco regulatorio del servicio ordena un plazo de 15 días tras el vencimiento de la factura y 48 horas de plazo luego de la intimación para ejecutar el corte.

Asimismo, el corte con retiro del medidor debe ser un paso posterior y ejecutarse quince días después de concretada la suspensión del servicio.

Se cita uno de esos casos: un mensaje recibido por WhatsApp el 25 de junio, que refería al vencimiento, el 19 de junio, de una factura de 203 mil pesos. Después del emoji del camioncito, dice: “La cuadrilla ya tiene tu orden! Se están acercando para realizar la tarea de corte”.

La edil pide al Ejecutivo Municipal que arbitre las medidas para exigir el cese de estos mensajes automatizados y adecuar a la prestataria a las pautas legales.

OTRA JORNADA DE CORTES

En paralelo, la inestabilidad de la red castiga a la Región. En Villa del Plata y Punta Lara, frentistas denunciaron un esquema de cortes intermitentes en la madrugada, donde la luz regresaba por escasos segundos antes de interrumpirse nuevamente, generando riesgo de daños en artefactos y afectando el bombeo de agua.

El enojo se hizo oír en el relato de los damnificados. Julieta, vecina de Villa del Plata, graficó la situación: “Iba y volvía cada diez minutos. Hay gente sin luz desde la madrugada; un desastre absoluto”.

La queja se replicó en Punta Lara, donde Marisa precisó que se cortó la luz a las cuatro y a media mañana ya estaban sin agua.

A los reclamos de Villa del Plata y Punta Lara se sumaron mensajes de vecinos de otros sectores. René, de calle 29 entre 41 y 42, La Loma, aseguró durante la mañana que continuaba sin electricidad y cuestionó duramente la situación: “Vemos que Edelap sigue de joda, estamos sin electricidad”.

Los vecinos también volvieron a expresar su malestar por las facturas del servicio. En medio de los cortes, cuestionan que continúen llegando boletas con montos elevados pese a que, según denuncian, persisten los problemas de infraestructura y las interrupciones. “Siguen llegando facturas por 300 mil pesos y todavía no solucionaron nada”, fue uno de los reclamos enviados por los usuarios, que pidieron visibilizar la situación.