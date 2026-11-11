Luz: queja de usuarios por la audiencia virtual

La Provincia de Buenos Aires convocó formalmente a una audiencia pública para poner a consideración de los usuarios las propuestas tarifarias que regirán durante el próximo período quinquenal del servicio eléctrico.

La audiencia se realizará el próximo 16 de diciembre, entre las 9 y las 18, en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del Servicio Público de Distribución Eléctrica bonaerense. En caso de ser necesario, la jornada podrá extenderse hasta el día siguiente. La particularidad es que se desarrollará de manera virtual, con transmisión en vivo a través de YouTube. La inscripción se habilitará el 18 de noviembre desde la web del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

Allí se presentará el esquema que aplicarán las distribuidoras de la Provincia. Entre esas, la local Edelap.

Si bien esta modalidad amplía las posibilidades de participación para quienes no pueden trasladarse hasta el lugar de una audiencia presencial, los organismos de defensa del consumidor cuestionan que se adopte como única alternativa y reclaman un esquema mixto.

“Cuando es presencial, en primer lugar hay repercusión pública a través de los medios de comunicación: las radios mandan a sus movileros, se entrevista a los oradores, hay expresiones previas y repercusión posterior. En las digitales, la audiencia pasa desapercibida. Solo tiene el valor de permitir a quien no puede concurrir participar en forma virtual. No decimos que un sistema es mejor que el otro, lo que afirmamos es que son necesarias las dos modalidades”, sostuvo Pedro Bussetti, presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco).

En ese sentido, advirtió que la convocatoria debe contar con la difusión necesaria para garantizar una participación amplia, teniendo en cuenta que la discusión involucra a millones de usuarios del servicio eléctrico en toda la Provincia.

“Nosotros siempre pedimos que sean mixtas: virtuales para quienes no puedan trasladarse y presenciales para que los medios de comunicación estén presentes y esto sea tema de discusión generalizada”, señaló. Y agregó: “No puede haber una discusión de tarifas de servicios públicos que no cuente con la participación de los que van a ser afectados por los aumentos”.

Pero el cuestionamiento de los usuarios no se limita a la modalidad elegida. La convocatoria llega en un contexto de malestar generalizado por las deficiencias en la prestación del servicio eléctrico, con reclamos que se multiplican en distintos puntos de La Plata y que tienen especial impacto en la zona norte de la Ciudad.

Al respecto se expresó, Eduardo Hache referente de la Asamblea Vecinal Tolosa, quien definió al servicio de Edelap como “totalmente deficitario”.

Luego, sumó que “quieren cobrar con aumento y tenemos cortes esporádicos todo el tiempo. A una vecina que se demoró en un pago le mandaron una intimación, cuando con los cortes estuvo 82 horas sin luz, una vergüenza”.