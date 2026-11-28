Las primeras horas de este sábado no fueron la excepción con respecto a lo que sucede desde hace dos semanas en La Plata: fuegos artificiales, explosiones y batucadas en pleno despertar de la Ciudad como parte festejos de los jóvenes que terminan la escuela secundaria.

Una vez más, en el centro de La Plata y los barrios adyacentes los vecinos tuvieron que lidiar con ruidos estruendosos y debieron saltar de la cama antes de lo previsto. Algunos que intentaron aprovechar la jornada de descanso para dormir un rato más y otros que aún no habían despertado para cumplir con la jornada laboral, tuvieron que abandonar el descanso bastante tiempo antes a causa de los ruidos.

A la par, los ladridos de los perros producto del susto ocasionado por los estallidos de la pirotecnia comenzaron a escucharse como un selló propio de esta época del año en la Ciudad.

En este marco las quejas vecinales no se hicieron esperar, ya que a las situaciones de descontrol que se vivió a lo largo de la semana, esta vez los vecinos se vieron interrumpidos en su descanso de sábado.

Mientras tanto, en la zona de Plaza Moreno muchos se quejaron por la mugre que quedó una vez terminado los festejos, que iban de aerosoles y restos de pirotecnias a botellas y latas de bebidas alcohólicas.

En este contexto, pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto ante el descontrol y los ruidos en torno a las celebraciones estudiantiles que por estos días se hicieron habituales entre la madrugada y la mañana, interfiriendo con las horas de descanso de quienes deben trabajar o estudiar y generando preocupaciones con respecto a las mascotas.