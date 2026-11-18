Magdalena se prepara para la celebración histórica de sus dos siglos y medio. Los festejos transcurrirán del 19 al 23 de noviembre, con una programación que abarca varias propuestas de gastronomía, cultura y tradición. Y suma a más de 50 bandas, solistas y DJs locales, junto a reconocidos artistas nacionales.

Desde La Konga, hasta La Delio Valdez, la propuesta reúne a referentes del género cumbia y música tropical. Dentro de ellos Rodrigo Tapari, ex cantante del grupo Ráfaga; La F Etchemendy y Lauti El Albañil, entre otros.

“Es una propuesta abierta a toda la comunidad y pensada también para recibir visitantes de distintos puntos de la región”, se informó desde la comuna de Magdalena. “Serán cinco días para reencontrarse con nuestra historia, celebrar nuestras raíces y compartir todo lo que Magdalena tiene para ofrecer”, se agregó.

Los festejos comenzarán este jueves 19 con una velada de gala en el Teatro Español, protagonizada por artistas locales, que tendrá como momento central la llegada de los 250 años a la medianoche. El viernes 20, desde las 18, se realizará el acto protocolar en Plaza San Martín, seguido del desfile cívico-militar y tradicionalista. La jornada finalizará con música en vivo a cargo de La F Etchemendy.

Por otra parte, la celebraciones del sábado 21, domingo 22 y lunes 23, se trasladarán al Parque de la Memoria, donde desde las 14 horas habrá jornadas de espectáculos. Rodrigo Tapari se presentará el sábado, La Konga el domingo y La Delio Valdez el lunes.

Durante las jornadas en el Parque de la Memoria, habrá un paseo de más de 200 puestos de artesanos, emprendedores y productores, stands informativos, zona de juegos para los más chicos, sorteos, foodtrucks y puestos gastronómicos.

“Es una propuesta pensada para disfrutar en familia, conocer la producción local y compartir diferentes experiencias”, se señaló desde el municipio. Las tres jornadas en el Parque de la Memoria serán con entrada libre y gratuita.