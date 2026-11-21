Magdalena continúa con la celebración histórica de sus dos siglos y medio. Los festejos arrancaron en la noche del miércoles y seguirán este fin de semana, hasta el lunes 23, con una programación que abarca varias propuestas de gastronomía, cultura y tradición. Y suma a más de 50 bandas, solistas y DJs locales, junto a reconocidos artistas nacionales.

Recitales en el parque

Tras la gala del jueves en el Teatro Español (protagonizada por artistas locales) y acto protocolar en Plaza San Martín, que concluyó con música en vivo este viernes, las actividades siguen en el Parque de la Memoria.

Desde las 14 horas habrá jornadas de espectáculos. Rodrigo Tapari se presentará el sábado, La Konga el domingo y La Delio Valdez el lunes.

Durante las jornadas en ese predio habrá también un paseo de más de 200 puestos de artesanos, emprendedores y productores, stands informativos, zona de juegos para los más chicos, sorteos, foodtrucks y puestos gastronómicos.

“Es una propuesta pensada para disfrutar en familia, conocer la producción local y compartir diferentes experiencias”, se señaló desde el municipio.

Se destacó desde la comuna local que las tres jornadas en el Parque de la Memoria serán con entrada libre y gratuita.