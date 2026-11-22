Magdalena continúa celebrando sus 250 años con una agenda cargada de actividades que se extenderán hasta este lunes 23.

El cronograma sigue hoy desde las 13.30 en el Parque de la Memoria, con las presentaciones de Raíces, Los Hermanos Natale, Cristaldo, Flaco Adrián, Benjamín Buceta, Nazarena May, Iguana Samba, Lenzina, Ecos, Par C’S, Pedro Tidoni, La Fogonera, Simón, Cruz del Sur, Raúl Capone y La Cuadra Sonidera. El cierre de la jornada estará a cargo de La Konga.

La última jornada, mañana, reunirá a Kenaia, Fabián Pagua, Ema y un Poco de Cumbia, Kaku DLC, Tiziana y Renata, Yamil Solista, Beija Samba, Carlos Rojas, Bautista Meczkalo, Sofía Escobar, Los Hermanos, RBM, Littleboy, Aquo, El Relincho, Grupo Anís, Nuvz, Orion, Juani y la Otra Versión, DJ Haramboure y Lauti El Albañil. El cierre estará a cargo de La Delio Valdez.