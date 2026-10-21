Magistratura: la lista del Colegio de la Abogacía de La Plata obtuvo más del 60% de los votos

La nómina Abogacía Federal, encabezada por el platense Fernando Levene e impulsada por la actual conducción del CALP, consiguió 1.118 votos en la ciudad. En total, participaron 1.852 matriculados federales.

La lista 1 Abogacía Federal obtuvo el 60,37% de los votos en La Plata en las elecciones para el Consejo de la Magistratura de la Nación. La nómina, encabezada por el abogado platense Fernando Levene y respaldada por la actual conducción del Colegio de la Abogacía de La Plata (CALP), reunió 1.118 sufragios sobre un total de 1.852 matriculados federales que participaron de la votación.

En segundo lugar quedó la lista 4, con 348 votos (18,79%), seguida por la lista 3, que obtuvo 294 (15,87%). La lista 2, en tanto, reunió 82 votos, equivalentes al 4,43%.

La candidatura de Levene fue impulsada por la actual conducción del CALP, presidida por Marina Mongiardino, con el objetivo de obtener una representación directa de la institución en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

La lista Abogacía Federal cuenta con el apoyo de los 12 espacios que integran la unidad colegial del CALP: Abogacía Activa, Abogar, Abogadas para la Igualdad, FAJUS, UAJ, Compromiso Profesional, Espacio I Profesionales, Generación Nuevo Derecho, Letra Viva, Nueva Abogacía La Plata, Profesionales por la Justicia Social y Propuesta Colegial.