Malestar en Gonnet por un prolongado corte de internet y la falta de respuestas de Flow

La paciencia de los vecinos de Gonnet volvió a ponerse a prueba este lunes. Frentistas de 24 y 503 expresaron su profunda indignación ante un corte total del servicio de internet de Flow que se extiende desde las 11.35 y afecta a decenas de casas de la cuadra.

A la falta de señal se le suma la impotencia por las evasivas y las constantes postergaciones en los plazos de reparación por parte de la empresa que presta el servicio.

Según explicaron los propios vecinos, los canales de asistencia técnica no brindan soluciones concretas y se limitan a renovar plazos estimativos que nunca se cumplen.

A los primeros llamados, la promesa oficial indicaba que el suministro se restablecería a las 16. No obstante, pasadas las 19, los sistemas automáticos pasaron a informar que las cuadrillas "se encontraban trabajando en la zona", algo que los vecinos desmienten categóricamente.

En tiempos donde las gestiones médicas, bancarias y el entretenimiento se canalizan a través de redes domiciliarias, la interrupción del servicio deja a los adultos en una situación de vulnerabilidad e incomunicación.