Malestar en Villa Castells por otro corte de luz

Vecinos de Villa Castells manifestaron este martes su enojo por los cortes de luz que afectaron a distintos sectores del barrio a partir del mediodía, con interrupciones y restituciones del servicio que, según denunciaron, se repetían y generaban preocupación ante posibles daños en los electrodomésticos. También siguieron los cuestionamientos por la falta de respuestas de Edelap ante los reclamos.

Las quejas llegaron desde la zona de calle 9 y 495, 1 y 489, 10 y 490, 9 y 504, y a una cuadra de la estación de tren en 12 y 500. A su vez, se reportaron problemas en 497, entre 8 y 9.

En esos sectores, los vecinos denunciaron que el servicio se restablecía por momentos, pero volvía a interrumpirse al poco tiempo, aumentando la incertidumbre y el malestar.

“Van a quemar todo”, advirtió uno de los frentistas, preocupado por las consecuencias se las reiteradas interrupciones. “Esto es un desastre”, resumió otro, en medio de la bronca por la situación que afectó a distintas zonas de Villa Castells.

Además de los cortes, los vecinos expresaron su malestar por la falta de explicaciones de Edelap sobre las causas de las interrupciones. Ante la consulta de este diario, desde Edelap respondieron sobre el final de la tarde que “no registramos salidas zonales de servicio en este momento”.

Ante los reiterados reclamos vecinales por el servicio de Edelap, este diario viene solicitando información al Oceba sobre las inversiones y las condiciones de prestación del servicio.

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