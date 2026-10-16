Malestar en Villa del Plata por un corte de luz durante la mañana

Vecinos de Villa del Plata fueron sorprendidos ayer por la mañana por un corte de suministro eléctrico que alteró su rutina. Según relataron, estaban sin luz desde las 7 y no habían recibido ningún aviso previo sobre la interrupción del servicio.

“Desde temprano estamos sin luz y no avisan que van a cortar”, expresó una vecina. “Es un desastre todo porque no podés planificar si no te avisan. De vuelta, suspensión de trabajo”, agregó, al describir las consecuencias que genera la falta de electricidad.

EL DIA cumple un rol central como medio independiente, informando, investigando y reflejando los reclamos de los vecinos ante las empresas prestadoras de servicios y los distintos organismos tanto del Estado como privados.

Que el diario pueda publicar estas noticias y se sostenga, depende de sus lectores. Suscribirse al diario tiene apenas un costo de 570 pesos mensuales. Si hay un problema que afecta su vida cotidiana, EL DIA puede ayudar a que su voz sea escuchada.

Quienes deseen acceder a todos los contenidos de pueden suscribirse ingresando a: .