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Los vecinos amanecieron sin suministro

Malestar en Villa del Plata por un corte de luz durante la mañana

Por Redacción

Vecinos de Villa del Plata fueron sorprendidos ayer por la mañana por un corte de suministro eléctrico que alteró su rutina. Según relataron, estaban sin luz desde las 7 y no habían recibido ningún aviso previo sobre la interrupción del servicio.

“Desde temprano estamos sin luz y no avisan que van a cortar”, expresó una vecina. “Es un desastre todo porque no podés planificar si no te avisan. De vuelta, suspensión de trabajo”, agregó, al describir las consecuencias que genera la falta de electricidad.

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