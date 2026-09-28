Malestar en Zona Norte por la falta de luz: “Caen dos gotas y se corta”

Más de cuatro horas sin luz estuvieron ayer los vecinos de la zona norte de la Ciudad, tras un corte que no se pudo determinar si estuvo relacionado con la tormenta que azotó a La Plata durante la mañana y tarde del domingo. Lo cierto es que usuarios de Villa Castells, City Bell y Villa Elisa tuvieron que atravesar las inclemencias climáticas sin suministro eléctrico y, en muchos casos, sin respuestas sobre las causas del problema.

En Villa Castells, los inconvenientes comenzaron alrededor de las 11 de la mañana. Se registraron cortes en distintos puntos, entre ellos 497 y 8; 500 y 12; 10 y 491; 13 y 489; 493; 5 y 498 y 115 y 498. Pasado el mediodía, un vecino se acercó a una cuadrilla de operarios que se encontraba trabajando en la zona. Según relató, los trabajadores le informaron que estaban revisando el tendido eléctrico y reconocieron que hasta ese momento “no encontraban el desperfecto”.

Los problemas también se hicieron sentir en City Bell, con reclamos en intersecciones como 467 y 19 y 466 y 21. Sin embargo, la mayor cantidad de quejas llegó desde Savoia, donde los vecinos aseguraron que los cortes se repiten cada vez que llueve.

“Esto se repite cuando llueve, se corta el suministro. Encima de que estamos así y siempre pagamos puntualmente, veo que mi próxima factura viene con un aumento de $100.000 más que la anterior. Una vergüenza todo lo que pasa”, expresó con malestar una vecina de 472 y 7 bis.

En la misma línea, otra frentista de la zona señaló: “El barrio no tiene gas natural ni agua corriente, por lo que dependemos 100% de la electricidad. Edelap no nos dice el motivo del corte, solo un robot nos informa un número de reclamo que se generó”.

Con el correr de las horas y ante la falta de respuestas, el malestar se multiplicó entre los vecinos. “Cada vez que caen dos gotas o hay un poco de viento se corta la luz. Especialmente en el día de hoy, hace cuatro horas que no tenemos suministro”, manifestó otro usuario.

Ante la consulta de este medio, desde Edelap explicaron que “se ha detectado una anomalía en el servicio de la zona” y que las cuadrillas técnicas ya se encontraban trabajando para normalizar la situación. “Por ahora se está trabajando en normalizar y establecer las causas”, indicaron.

Pasadas las 15.30, el suministro volvió en Villa Castells. Sin embargo, en ese momento comenzaron a llegar nuevos reclamos desde Villa Elisa. Entre las zonas afectadas se encontraban 422 entre Belgrano y 29, 415 y 132 y 409 y 131.

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