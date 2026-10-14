Malestar vecinal en Gonnet por el estado intransitable de las calles

En la localidad de Gonnet, específicamente sobre la calle 504 entre el Camino Centenario y 14, los frentistas expresan su preocupación por el severo deterioro del asfalto. Las imágenes aportadas por los residentes evidencian un pavimento completamente destruido, lo cual dificulta la normal circulación de vehículos y transeúntes.

Los vecinos de la zona aguardan desde hace meses una intervención para reparar los distintos baches. La situación se agrava con la presencia de pozos de gran magnitud y sectores de tierra convertidos en barro con los días de lluvia. Además, la acumulación de agua en los cráteres representa un peligro para quienes transitan por la zona, ya que impide saber la verdadera profundidad de las roturas y propicia accidentes o daños en los rodados.