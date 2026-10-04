Mañana comienzan las inscripciones en los colegios de la UNLP en el ciclo 2027

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) pone en marcha el proceso de inscripción para aquellos aspirantes provenientes de otros establecimientos educativos que deseen ingresar a los niveles inicial, primario y secundario de sus colegios preuniversitarios en el ciclo lectivo 2027.

Las solicitudes deberán realizarse de manera virtual mediante el sistema SIPECU, a través del sitio web oficial (www.ingreso-colegios.unlp.edu.ar), desde mañana y hasta el viernes 23 de octubre.

La convocatoria abarca vacantes para 1.º año de la Educación Secundaria Básica en el Liceo “Víctor Mercante”; de 1.º a 3.º año del Colegio Nacional “Rafael Hernández” (Plan Bachiller y Plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad); de 1.º a 4.º año del Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”; así como las salas de Nivel Inicial (3, 4 y 5 años) y grados de Educación Primaria (1.º a 6.º) de la Escuela Graduada “Joaquín V. González”.

Requisitos por colegio y planes orientados

Las autoridades universitarias remarcaron condiciones específicas según la institución elegida:

Bachillerato de Bellas Artes: Para ingresar al 1.º año del Ciclo Básico de Educación Artística, los aspirantes deben estar cursando actualmente el 4.º grado de la primaria y no cumplir 12 años antes del 1.º de julio del año de ingreso.

Colegio Nacional (Plan Bachillerato en Energía y Sustentabilidad): Podrán postularse al 1.º año las y los alumnos que estén cursando el 6.º grado de primaria en un listado de 25 escuelas estatales seleccionadas de la región (como las Primarias N.º 12, 14, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 67, 68, 69, 75, 80, 81, 84, 89, 92, 93, 117 y 123), siempre que no tengan ni cumplan 14 años antes del 1º de julio del año de ingreso y no se hayan inscripto al Plan Bachiller tradicional. De quedar vacantes, el establecimiento podrá habilitar un segundo período.

Escuela Graduada “Joaquín V. González”: En Inicial y Primaria se aceptarán inscripciones de niños que cumplan hasta un año más del correspondiente al nivel solicitado al 30 de junio de 2027.

Durante la preinscripción en el sistema SIPECU, los adultos responsables deberán adjuntar imágenes digitales claras de:

DNI (frente y dorso) del aspirante (o certificado de nacimiento / pasaporte para extranjeros sin DNI argentino); DNI del responsable adulto; Acreditación del vínculo familiar (si no surge explícitamente de la documentación personal); Certificado de alumno regular correspondiente (4.º grado para el Bellas Artes; 6.º grado para 1.º año del Liceo o Nacional; o 1.º/2.º año de secundaria para niveles avanzados).

Tras completar la planilla y verificar los datos, el sistema asignará un número para el sorteo. Desde la UNLP enfatizan que es responsabilidad de las familias revisar en la web que la inscripción figure con el estado “Aceptada”. Si aparece como “Observada”, deberán contactar a la Oficina de Alumnos de la escuela correspondiente antes del cierre del plazo del 23 de octubre.

SORTEO DE VACANTES

La asignación de las plazas se determinará mediante un sorteo público que se llevará a cabo el martes 3 de noviembre en la Sala del Consejo Superior (Rectorado, calle 7 N.º 776, 1.º piso), en los siguientes horarios: a las 9: Escuela Anexa; a las 10, Liceo “Víctor Mercante”; 10:30 Colegio Nacional “Rafael Hernández” (Bachillerato de Educación Secundaria Básica y Plan Energía y Sustentabilidad); 11:15: Bachillerato de Bellas Artes “Profesor Francisco Américo De Santo”.