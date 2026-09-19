El exjefe de Gabinete continúa trasladándose en una Toyota SW4 perteneciente al Inprotur, pese a haber dejado el cargo en junio. Además, conserva la protección de fuerzas federales y debe presentar ante la Justicia explicaciones sobre la evolución de sus bienes.

A casi tres meses de haber dejado la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni continúa utilizando un vehículo oficial y mantiene una custodia de fuerzas federales. Al mismo tiempo, el exfuncionario atraviesa una instancia clave en la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, ya que debe presentar sus explicaciones sobre la evolución de su patrimonio.

El vehículo en el que se traslada es una Toyota SW4 modelo 2022 que pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). El organismo había cedido la camioneta a la Jefatura de Gabinete en enero de 2025, durante la gestión de Guillermo Francos, para realizar traslados oficiales.

Según informaron fuentes oficiales, pese a la salida de Adorni del cargo el 27 de junio, la camioneta continúa bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. El exfuncionario ya utilizaba ese vehículo cuando estaba al frente de esa dependencia y fue visto nuevamente esta semana en las inmediaciones del departamento donde vive, en el barrio porteño de Caballito.

Una Toyota SW4: el vehículo oficial que sigue usando Adorni

De acuerdo con el informe de dominio del Registro de la Propiedad Automotor, la Toyota SW4 4x4 SRX 2.8 TDI es propiedad del Inprotur. Desde el organismo señalaron que el 7 de enero de 2025 se formalizó un permiso de uso a favor de la Jefatura de Gabinete para “traslados oficiales de su titular y de su comitiva”.

La dependencia turística indicó además que, una vez entregado el vehículo, su utilización quedó bajo la administración de la Jefatura de Gabinete y que actualmente continúa dentro de su órbita.

Fuentes oficiales señalaron que Diego Santilli, quien sucedió a Adorni en la Jefatura de Gabinete, no utilizó la camioneta. Según esas mismas fuentes, el vehículo actualmente cumple funciones vinculadas al Ministerio de Seguridad y el uso es definido por esa área.

La custodia de Adorni

Además del vehículo oficial, Adorni conserva la custodia personal. Desde el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, explicaron que los funcionarios y exfuncionarios de alto rango cuentan con protección durante seis meses, en función de una evaluación de riesgo. Cumplido ese período, la custodia puede continuar si el análisis determina que es necesario.

Un exfuncionario del área consultado por La Nación señaló que no es habitual que un exjefe de Gabinete mantenga custodia, aunque aclaró que la decisión depende de la evaluación de riesgo que realiza el Ministerio de Seguridad.

Durante su paso por la Jefatura de Gabinete, Adorni había mencionado un episodio de violencia en la vía pública y presuntas amenazas para explicar la necesidad de contar con protección.

En julio, el actual vocero presidencial, Adrián Ravier, había informado que Adorni continuaría con custodia luego de dejar el cargo. Lo que no había trascendido hasta ahora era que también seguiría utilizando el vehículo oficial.

Las multas de la camioneta que usa Adorni

La Toyota SW4 también acumula infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Según los registros consultados, en la jurisdicción porteña llegaron a figurar 144 multas asociadas al dominio, 41 de ellas correspondientes al período posterior a la salida de Adorni de la Casa Rosada.

Esas infracciones llegaron a representar unos $61 millones. Sin embargo, horas después de que se constatara públicamente que Adorni continuaba utilizando la camioneta, las 144 multas dejaron de figurar en el registro público. Posteriormente aparecieron cuatro nuevas infracciones, correspondientes a fines de agosto y comienzos de septiembre, por un total de $1,8 millones.

En la provincia de Buenos Aires permanecen registradas 27 multas, ocho de ellas correspondientes a hechos posteriores a la salida de Adorni de la Jefatura de Gabinete. Esas infracciones suman alrededor de $1,3 millones y las notificaciones figuran a nombre del Inprotur, titular registral del vehículo.

Desde el organismo señalaron que “todos los gastos corren por cuenta de Jefatura de Gabinete”.

La investigación por el patrimonio de Adorni

Mientras mantiene la custodia y el uso del vehículo, Adorni debe responder ante la Justicia por la evolución de su patrimonio. La investigación está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y tramita por presunto enriquecimiento ilícito.

En agosto, la fiscalía había intimado al exfuncionario a explicar distintos movimientos patrimoniales. El requerimiento incluyó 20 puntos vinculados, entre otros aspectos, con dólares declarados, operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero.

La primera fecha establecida para presentar las explicaciones era el 26 de agosto, pero la defensa solicitó una prórroga. La Justicia otorgó 15 días hábiles adicionales y el nuevo plazo vence este miércoles.

En su presentación, Adorni deberá explicar los movimientos registrados en su patrimonio, sus gastos y el origen de los fondos utilizados para afrontarlos, en el marco de los requerimientos formulados por la fiscalía. Si las explicaciones fueran consideradas insuficientes, la investigación podría avanzar hacia una eventual citación a indagatoria, una decisión que corresponde al juez de la causa.