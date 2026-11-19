La historia musical de La Plata no se destaca solamente a través de sus reconocidas bandas de rock, sus músicos académicos o sus conjuntos corales. También tiene protagonistas que conquistaron al público desde la canción romántica, la balada y la música melódica.

Entre ellos se destacan Manuela Bravo y Beto Orlando, dos intérpretes que, con estilos personales y recorridos distintos, lograron instalar sus voces en la memoria de varias generaciones.

Manuela Bravo se distingue por su interpretación de baladas, canciones sentimentales y repertorio pop, además de desarrollar actividades como actriz y conductora. Beto Orlando, fallecido recientemente, por su parte, construyó una extensa carrera en torno a las canciones de amor, con éxitos que circularon ampliamente durante las décadas de 1970 y 1980 y continuaron acompañándolo durante muchos años.

MANUELA BRAVO

Ella nació el 12 de enero de 1954 en La Plata; vivió en la ciudad durante su infancia y adolescencia, para en la primera juventud trasladarse a Buenos Aires para desarrollar su carrera artística.

Desde joven manifestó interés por la música, aunque su ingreso al mundo profesional no fue el resultado de un plan cuidadosamente organizado. Según relató en distintas entrevistas, un encuentro casual terminó cambiando sus proyectos personales y la encaminó hacia el canto.

La propia artista contó que, durante una estadía en Mar del Plata, el actor y humorista Gino Renni la escuchó cantar y la alentó a probar suerte profesionalmente. Aquel episodio abrió una puerta inesperada para una joven que había considerado otros estudios y que no imaginaba todavía la dimensión que alcanzaría su carrera.

Para definir su talento y capacidad para el trabajo en diferentes aristas artísticas, alcanza con señalar que grabó 14 álbumes de larga duración, 30 simples, y una gran cantidad de discos con otros cantantes de primer orden.

Llevó a cabo presentaciones en las más importantes ciudades del país y de la mayor parte de las capitales latinoamericanas.

BETO ORLANDO

Nacido el 4 de septiembre de 1946 en Las Flores, Alberto Orlando Otero, siendo un niño de muy corta edad, se radicó con su familia en nuestra ciudad. La Plata se convirtió desde entonces en el lugar donde creció, descubrió su vocación musical y comenzó a construir su trayectoria con el nombre artístico de Beto Orlando.

Desde muy joven mostró interés por el canto y la guitarra. Las primeras experiencias musicales tuvieron lugar en ambientes cotidianos, entre escuelas, reuniones sociales y escenarios modestos.

Durante la década de 1960, Beto Orlando tuvo su primera presentación musical en público integrando el conjunto folklórico Los Labradores. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a sentirse atraído por la canción romántica.

Ese interés lo llevó a buscar otro camino musical, orientado a las baladas sentimentales que pronto se convertirían en el centro de su carrera. Hacia fines de los años sesenta, se vinculó con el conjunto Los Cuatro Soles, una agrupación surgida en La Plata que se orientó hacia la canción romántica.

El momento decisivo llegó en 1971. Durante una de las tradicionales fiestas de Carnaval del Club Estudiantes, un representante de la industria discográfica escuchó al grupo y reparó especialmente en la voz de Beto, cantante del conjunto.

La oportunidad desembocó en un contrato para grabar con EMI Odeon. El grupo comenzó a presentarse como Beto Orlando y Los Cuatro Soles, y así inició una etapa que llevaría al artista a centenares de escenarios argentinos y extranjeros.

Como solista editó 42 álbumes e infinidad de discos simples.

En 1973 recibió el disco de oro por la venta de más de un millón de placas. En 2005 recibió otro disco de oro por su álbum “Herencia Romántica” en el que participó su hijo Sebastián Otero.

En 2001, al cumplir treinta años de trayectoria, celebró el aniversario con un espectáculo en el Teatro Coliseo Podestá.

En los últimos años su actividad se redujo por problemas de salud. El 31 de agosto de este año Beto Orlando falleció a los 79 años.

Conquistaron al público desde la canción romántica, la balada y la música melódica