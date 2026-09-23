Mapa de cortes en La Plata este miércoles por trabajos de bacheo

Avanza el plan de bacheo que realiza el municipio en las calles de La Plata. Según pudo saber EL DIA, este miércoles habrá cortes de calle por los trabajos que se llevan adelante.

En este caso se realiza la primera capa de asfalto en la zona de 7 y 65, por lo que transitar en auto se torna complicado. Las tareas se llevan adelante en 7 entre 65 y la plaza, de ambas manos. Las interrupciones al tránsito se dan en 7 y 64 (mano ascendente) y 6 y 65, aunque se aclaró que no se corta calle 6, solo sobre 65.

En cuanto a los desvías se informó lo siguiente:

- Los que vienen de 7 hacia 64 pueden doblar en 64 hacia 8 y continuar.

- Los que van por 6 y quieren doblar por 65 deberán continuar por calle 6.

Se explicó que se trata de trabajos especiales debido a que en esas calles aún hay adoquín histórico.