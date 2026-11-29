Diego Armando Maradona vuelve al Bosque, esta vez en un videojuego. "El Diego. De Fiorito a la eternidad" es un juego gratuito que recorre la vida del ídolo y tiene entre sus escenarios el estadio de Gimnasia. Además, permite comprar una skin para vestir al Diez con la campera del Lobo, una de las imágenes que quedaron grabadas en la memoria de los hinchas triperos.

El juego lo creó el rosarino Manuel Leiva y quedó disponible desde el primer minuto del 25 de noviembre, cuando se cumplieron seis años de la muerte de Maradona. No tiene publicidad ni fines de lucro, y se puede jugar desde el sitio eldiego.ar, en computadora o en el celular, o descargarlo para Android desde la Play Store de Google. "No hace falta saber jugar. Alcanza con haberlo querido", dice la invitación.

Cómo se juega

La mecánica es simple y se inspira en el clásico dinosaurio del navegador de Google. Maradona avanza sin parar y el jugador solo tiene que hacer clic para saltar y esquivar barridas o cabezazos en el aire. Durante la partida se juntan monedas para desbloquear camisetas, corazones para conseguir vidas extra y, al final, la Copa del Mundo, que permite alcanzar la inmortalidad dentro del juego.

El recorrido arranca en los potreros de Villa Fiorito y pasa por Argentinos Juniors, Boca, Barcelona, Nápoli, Sevilla y Newell's, además de su estadía en Cuba y su etapa como entrenador, que incluye el Bosque platense. También hay minijuegos dedicados a momentos emblemáticos, como "La Mano de Dios", el "Gol del Siglo", la famosa frase contra Toresani y su encuentro con Charly García.

El paso del Diego por Gimnasia

El escenario del Bosque remite a una etapa muy especial para el fútbol platense. El 5 de septiembre de 2019 llegó la noticia de que Maradona sería el director técnico de Gimnasia, que por entonces estaba último en la tabla de los promedios, en riesgo de descender.

Fue presentado en un Bosque repleto, con más de 30 mil hinchas, en una emotiva ceremonia. Una semana después debutó en el banco del Lobo, también en el estadio de 60 y 118: perdió 2-1 ante Racing, el vigente campeón del fútbol argentino, por la sexta fecha de la Superliga.

Desde aquel día, nunca se sacó la ropa del Lobo, y La Plata quedó como el último lugar donde vivió el fútbol argentino. En septiembre de 2021, al cumplirse dos años de su debut, hinchas y socios lo homenajearon en el estadio del Bosque con un mural realizado en la técnica de mosaiquismo.

Un homenaje sin fines de lucro

Leiva es comunicador social, integra Redjar, una cooperativa de desarrollo de software con sede en Rosario, y fue presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo de Tecnología, Innovación y Conocimiento (FACTTIC). El proyecto sigue los principios del software libre y prevé sumar historias y anécdotas que aporte la comunidad maradoniana.

"La idea es poder devolver un poco la alegría que nos dio y hacer vibrar alguna fibra a todos los que somos maradonianos", explicó su creador. El juego, contó, nació de un grupo de amigos y no busca otro fin que homenajear al Diez.