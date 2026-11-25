En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada realizó este martes una movilización por el centro de la Ciudad. La convocatoria, bajo la consigna “¡25N a las calles contra la violencia machista!”, comenzó en Plaza Moreno y recorrió distintos puntos de la zona céntrica.

Entre los principales reclamos estuvieron el fin de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y transfemicidios, además del cumplimiento del cupo laboral trans. También se planteó el rechazo a las políticas presupuestarias del Gobierno nacional y se pidió la restitución del equipo interdisciplinario de Casa Sandra, en memoria de Sandra Ayala Gamboa.

Nancy, mamá de Sandra Ayala Gamboa y Patricia Godoy que estuvo detenida por "falso testimonio" en el caso del cuádruple femicidio de La Loma

Durante la jornada también se escucharon pedidos de justicia por Nancy Godoy y Chiara, y expresiones de rechazo al abuso sexual infantil. A su vez, la organización reclamó la reincorporación de dos trabajadoras del Astillero Río Santiago y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) y el pedido de garantizar la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el país también formaron parte de las consignas de la movilización.

Laura Granillo, referente del movimiento de Mujeres y diversidades y dirigente de Comuneras y la OST