En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada realizó este martes una movilización por el centro de la Ciudad. La convocatoria, bajo la consigna “¡25N a las calles contra la violencia machista!”, comenzó en Plaza Moreno y recorrió distintos puntos de la zona céntrica.
Entre los principales reclamos estuvieron el fin de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y transfemicidios, además del cumplimiento del cupo laboral trans. También se planteó el rechazo a las políticas presupuestarias del Gobierno nacional y se pidió la restitución del equipo interdisciplinario de Casa Sandra, en memoria de Sandra Ayala Gamboa.
Durante la jornada también se escucharon pedidos de justicia por Nancy Godoy y Chiara, y expresiones de rechazo al abuso sexual infantil. A su vez, la organización reclamó la reincorporación de dos trabajadoras del Astillero Río Santiago y el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La defensa de la Educación Sexual Integral (ESI) y el pedido de garantizar la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el país también formaron parte de las consignas de la movilización.
SUSCRIBITE a esta promo especial