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Personal de Educación y Transporte marchan en La Plata, y reina el caos vial

Las protestas tenían lugar en 13 entre 56 y 57 y en diagonal 74 y 45

Por Redacción

Los docentes bonaerenses nucleados en el gremio Suteba Multicolor se movilizaron hoy hacia la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), en La Plata, en reclamo de mejores condiciones salariales, entre otros planteos, luego de la jornada de paro llevada a cabo en el día de ayer y que impactó en el normal desarrollo de las clases. 

Los manifestantes se convocaron en la Gobernación, en 6 entre 51 y 53, y luego se dirigieron hacia el edificio de la cartera educativa de 13 entre 56 y 57, en donde una vez más expusieron los puntos del reclamo: "Salario igual a la canasta familiar por cargo y aumento del presupuesto educativo para becas, infraestructura y servicio alimentario escolar suficiente y nutritivo".  

"Rechazamos la miseria salarial de Kicillof, necesitamos un salario igual a la canasta familiar", indicaron. También pidieron por "devolución de los descuentos" por paros, "derecho a huelga", "aumento de presupuesto educativo" y "restitución del programa mesa". 

Asimismo, clamaron: "Basta de ajuste del gobierno de Milei y sus cómplices y los gobiernos provinciales al pueblo trabajador". 

Por otro lado, en la intersección de diagonal 74 y 45, en pleno centro de La Plata, empleados del Ministerio de Transporte realizaban una protesta en plena vía pública en el marco de un reclamo "por nuestra bonificación". 

Se recomendaba evitar la circulación en ambos puntos de la Ciudad afectados por protestas, ya que se aplicaban cortes de calle y desvíos, al tiempo que se registraban importantes demoras. 

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