Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Martes con chances de chaparrones en La Plata: a qué hora se esperan

El informe del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Martes con chances de chaparrones en La Plata, según el SMN

Por Redacción

El tiempo inestable de la primavera en este 2026 no tiene freno, en medio del fenómeno del Súper Niño que es una amenaza permanente para toda la Región. Este martes 27 de octubre, La Plata está amenazada por chaparrones que podrían registrarse por la tarde. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional hay un 40% de chances de lluvias.

Para hoy el cielo estará mayormente nublado y la temperatura mínima estimada es de 9 grados, mientras que la máxima es de 18 grados. Además se espera viento del noreste que rotará al norte.

Clima

Así sigue el tiempo en La Plata, según el SMN

Para mañana, miércoles, la jornada comenzará parcial mente nublada y luego pasará a mayormente nublada hacia la tarde porque para la noche otra vez hay anuncio de agua con la estimación de un 40% de probabilidades de tormentas aisladas, de acuerdo al reporte del SMN. El termómetro oscilará entre los 11 grados y 21 grados, y el viento llegará desde el cuadrante norte, rotará al sudoeste y más tarde al noreste.

El jueves, en tanto, se esperan tormentas aisladas por la mañana y chaparrones en la tarde. La mínima estimada es de 13 grados y la máxima de 21 grados. Ya para el viernes el organismo destaca que la jornada comenzará mayormente nublado pero hacia la tarde asomará el sol ya que se espera cielo parcialmente nublado, con el termómetro que podría alcanzar los 23 grados.

La buena noticia es que, por el momento, para el fin de semana no hay pronósticos de lluvias e incluso se esperan jornadas con sol.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?