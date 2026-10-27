Martes con chances de chaparrones en La Plata: a qué hora se esperan

El tiempo inestable de la primavera en este 2026 no tiene freno, en medio del fenómeno del Súper Niño que es una amenaza permanente para toda la Región. Este martes 27 de octubre, La Plata está amenazada por chaparrones que podrían registrarse por la tarde. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional hay un 40% de chances de lluvias.

Para hoy el cielo estará mayormente nublado y la temperatura mínima estimada es de 9 grados, mientras que la máxima es de 18 grados. Además se espera viento del noreste que rotará al norte.

Clima

Así sigue el tiempo en La Plata, según el SMN

Para mañana, miércoles, la jornada comenzará parcial mente nublada y luego pasará a mayormente nublada hacia la tarde porque para la noche otra vez hay anuncio de agua con la estimación de un 40% de probabilidades de tormentas aisladas, de acuerdo al reporte del SMN. El termómetro oscilará entre los 11 grados y 21 grados, y el viento llegará desde el cuadrante norte, rotará al sudoeste y más tarde al noreste.

El jueves, en tanto, se esperan tormentas aisladas por la mañana y chaparrones en la tarde. La mínima estimada es de 13 grados y la máxima de 21 grados. Ya para el viernes el organismo destaca que la jornada comenzará mayormente nublado pero hacia la tarde asomará el sol ya que se espera cielo parcialmente nublado, con el termómetro que podría alcanzar los 23 grados.

La buena noticia es que, por el momento, para el fin de semana no hay pronósticos de lluvias e incluso se esperan jornadas con sol.