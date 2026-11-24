La temperatura comenzará a subir esta semana en La Plata y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) arrojó datos que hacen prever la llegada de la primera ola de calor de esta temporada primavera-verano.

El martes si bien arrancó con algo de sol, se aguarda cielo mayormente nublado durante casi toda la jornada, ya que a la noche se espera que despeje. Los vientos alcanzarán los 31 kilómetros por hora y las marcas térmicas se ubicarán entre 17 y 28 grados.

Para mañana se espera tiempo agradable con cielo ligeramente nublado a despejado, vientos moderados por la noche de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 12 grados y máxima de 26.

El jueves volverá a persistir la primavera en esplendor con cielo ligeramente nublado, vientos leves y temperaturas que se ubicarán entre 13 y 27 grados.

Ola de calor

A partir del viernes las marcas térmicas comenzarán a subir de manera progresiva, según el SMN. Sin lluvias a la vista, la semana finalizará con temperatura máxima de 30 grados, mientras que para el sábado se augura 31 grados. Las condiciones se modificarán el domingo ya que se estima que las marcas alcancen los 33 grados, en tanto que el lunes el termómetro podría trepar hasta los 36 grados.