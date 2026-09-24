Martirio del agua: queja por bidones más chicos

Lo de los bidones es un martirio con más de una década de historia para un amplio vecindario en Villa Castells y “Gonnet-Bell”. Peor aún que parece sumar capítulos de fastidio: ahora, por el achique de los botellones que deben recibir los usuarios con agua salobre en sus casas de la empresa ABSA.

Tras las quejas de las últimas semanas por el faltante de bidones, tras lo que aparecía como un periodo de normalización, en las últimas horas apareció un reclamo que indica la entrega de un envase que tiene seis litros en lugar de los ocho que se vienen empleando.

El planteo llegóa a este diario desde una vivienda de la zona de Lacroze y Centenario, en la franja limítrofe entre localidades de la Zona Norte, a la que se conoce como “Gonnet-Bell”.

“Solo entregan un bidón lo achicaron. En lugar de 8 litros trae 6. Hay que imaginarse lo que pasa en una familia, que recibe seis litros de agua potable por día”, le dijo a este diario el vecino de la zona que compartió el reclamo.

La zona comprendida entre las calles 496 y el arroyo Rodríguez, y desde Camino General Belgrano hasta Avenida Centenario (o la franja delimitada entre 485 y 505, y de 2 a 13).

Según señalan en esos vecindarios, en los últimos tiempos se entregan envases de 8 litros. En una época, contra la presentación de la factura del domicilio y en los ultimos meses se pasó a pedir el DNI. El cambio también trajo reclamos por la entrega de más de un bidón por domicilio. Eso, según los reclamos en la zona, porque se presentaba más de un integrante de la familia. A la vez, se denunció que habrían ocurrido entregas de más de un bidón por persona.

Las quejas se desgranaban de los planteos por la falta de bidones desde media mañana, a poco de iniciar la entrega, a partir de las 9.

La novedad del botellón más chico no lo sería tanto. Una década atrás, por ejemplo, ABSA anunciaba la distribución de 330 bidones de 6 litros en esos vecindarios. Aunque entonces, tocaban 2 por usuario, que se obtenían al presentar la factura que indicaba titularidad del servicio y el DNI.

Los problemas empezaron en 2013, cuando se determinó que el agua de la zona presenta elevados niveles de sodio, lo que obligó a restringir su consumo.

Un año más tarde, la Justicia ordenó a la firma estatal garantizar el suministro con la entrega de agua envasada.

A la vez, la respuesta se profundizó con la construcción del Acueducto Norte, una obra anunciada en 2017 para llevar agua desde la planta de Punta Lara y abastecer a más de 30 mil vecinos de Villa Castells y Gonnet. El sistema fue inaugurado en 2019, pero nunca llegó a funcionar como estaba previsto debido a fallas estructurales que derivaron en una larga rehabilitación.