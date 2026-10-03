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Vecinos en problemas

Más cortes de luz en puntos del Centro y la periferia de la Ciudad

En villa Elisa, un micro enganchó los cables / el dia

Por Redacción

Una serie de cortes de luz volvieron a complicar la vida en distintos puntos del casco y la periferia.

Uno de los casos se registró en Villa Elisa, en la calle 54 entre 2 y 3, cuando un colectivo de dos pisos enganchó y derribó una parte del tendido eléctrico.

En el vecindario preocupaba la situación de una pareja de adultos mayores que dependen del servicio por cuestiones de salud. “Hace 6 horas estamos sin luz y nosotros no tenemos las herramientas para suministrarles electricidad”, alertó un vecino por la tarde.

En San Carlos también reportaron un poste en mal estado en 38 entre 131 y 132. “Si se corta el cable, puede caer sobre la avenida”, remarcó uno vecino.

Los problemas arrancaron por la mañana, en el Centro: un corte que arrancó a las 10 de la mañana afectó a viviendas, oficinas, comerciantes y al tránsito, por los semáforos fuera de servicio. “Los cortes son recurrentes pero las facturas llegan todos los meses”, se quejó un vecino de 9 y 46. Por la tarde, se fue la luz en 11 y 491, Villa Castells. Según Edelap había un corte programado, de 8 a 16, pero en la zona de 476 a 491, de 17 al Camino Belgrano. En la zona del corte se quejaban de que para el área de 11 y 491 habían anunciado trabajos para el miércoles.

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