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Más cortes de luz, un drama de nunca acabar en La Plata

Comerciantes y vecinos de la zona de diagonal 73 y 56 aseguran que permanecen sin suministro eléctrico desde hace aproximadamente una hora. El corte también afectaría varias cuadras a la redonda y, según el reclamo, hasta el momento no recibieron respuestas de Edelap.

Por Redacción

Un nuevo corte de energía generó preocupación entre comerciantes y vecinos de La Plata durante la mañana de este miércoles. El inconveniente se registra en inmediaciones de diagonal 73 y calle 56, donde distintos usuarios aseguran que permanecen sin luz desde hace aproximadamente una hora.

Según uno de los comerciantes afectados, el apagón alcanza el sector comprendido entre las calles 55 y 57 y entre 9 y 11, además de la zona cercana a diagonal 73.

Soy comerciante y estoy sin luz desde hace una hora y Edelap no da señales de vida”, expresó un vecino que se comunicó con este medio para hacer visible el reclamo.

La interrupción del servicio genera especial preocupación entre los comercios de la zona, ya que el corte afecta el normal desarrollo de la actividad durante la jornada y puede comprometer el funcionamiento de equipos eléctricos y sistemas de cobro.

Hasta el momento, los comerciantes aseguran no contar con información precisa sobre el motivo de la interrupción ni sobre el tiempo estimado para la restitución del suministro.

El reclamo vuelve a poner en escena los inconvenientes que los cortes de energía generan en distintos sectores de La Plata, particularmente entre quienes dependen del servici

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