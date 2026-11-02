Más de 100 mascotas disfrazadas coparon Plaza Azcuénaga en la edición Halloween del Desfile de Mascotas

Con más de 100 mascotas disfrazadas y una plaza llena de familias, la edición especial de Halloween del Desfile de Mascotas volvió a ser un éxito en Plaza Azcuénaga.

La propuesta, que se realizó este domingo en 19 y 44 en el marco de la Feria Manos Platenses, superó todas las expectativas de convocatoria. Perros, gatos y hasta conejos desfilaron con trajes de calabazas, brujas, fantasmas y superhéroes, ante la atenta mirada del jurado y el aplauso del público.

Organizado por el Instituto de Economía Social y Desarrollo Sustentable y el Instituto de la Mujer de la FPHV, el desfile ya se consolidó como una de las citas más esperadas por las familias platenses para promover la adopción responsable y la tenencia consciente.

En esta oportunidad, la exitosa edición sumó un espacio de formación y asesoramiento. De la jornada participó Zoonosis de la Municipalidad de La Plata, que brindó información sobre vacunación, castración y cuidados preventivos, y la agrupación Rescatistas La Plata, que acercó historias de animales en adopción.

Además, los veterinarios Martín Vera y Ariel Rivero encabezaron dos charlas abiertas sobre nutrición animal y comportamiento canino, con consejos prácticos sobre cómo alimentar correctamente a los animales en cada etapa de su vida, cómo interpretar sus conductas y cómo mejorar la convivencia en el hogar.

"La idea es que el desfile no sea solo una foto linda, sino una oportunidad para aprender a cuidarlos mejor", señalaron desde la organización. Todos los participantes se llevaron regalos y pudieron además recorrer los puestos de artesanos locales y la oferta gastronómica de la Feria Manos Platenses, que acompañó la jornada desde temprano", aseguraron desde la organización.

Cabe destacar que, tras el éxito de esta edición Halloween, desde la organización ya anticiparon que se trabaja en una nueva fecha para cerrar el año.