Más de 250 adultos mayores participaron de un bingo recreativo en Tolosa

Más de 250 adultos mayores participaron de una jornada recreativa en el Club Villa Rivera de Tolosa, donde compartieron una tarde de bingo, música y baile. El encuentro se desarrolló en la sede ubicada en 3 y 523 y contó con la participación de vecinos de la zona.

Durante la actividad se realizaron cuatro rondas de bingo, con premios para quienes completaron líneas y cartones. Además, se sorteó un televisor LED, que ganó una vecina del Club Dardo Rocha.

La jornada también tuvo un momento especial con el festejo del cumpleaños de Chuni, una vecina reconocida en Tolosa por su solidaridad y su compromiso con la comunidad durante la inundación.

El cierre estuvo a cargo de Lara Ferreyra, cantante dominicana radicada en La Plata, quien brindó un espectáculo musical que invitó a los asistentes a cantar y bailar.

Del encuentro participaron el presidente del Instituto de Lotería y Casinos bonaerense, Gonzalo Atanasof; la subsecretaria de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, Solange Marcos; y el presidente del Club Villa Rivera, Juampi Lucero.

La propuesta forma parte de Buenos Aires Siempre Activa, una iniciativa que reúne a Lotería de la Provincia, el Instituto de Previsión Social (IPS), IOMA y el Instituto Cultural. El programa promueve el acceso gratuito de los adultos mayores a actividades recreativas, culturales y de integración en distintos barrios y localidades bonaerenses.