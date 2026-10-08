Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Más de 300 miembros de la Iglesia de Jesucristo participaron de una jornada de servicio comunitario en la región

Por Redacción

Más de 300 miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días participaron de una jornada de servicio a la comunidad que se desarrolló en distintas localidades de la región, con acciones destinadas a mejorar establecimientos educativos, espacios públicos y entidades sociales.

La iniciativa reunió a personas de distintas edades, desde niños y jóvenes hasta adultos y personas mayores, quienes compartieron una jornada de trabajo solidario orientada a brindar colaboración a instituciones y comunidades que lo necesitaban.

Una de las principales actividades tuvo lugar en la Escuela de Educación Especial N° 501 de Berisso, ubicada en 31 entre 168 y 169, en el barrio Obrero. Allí los voluntarios realizaron trabajos de pintura sobre un paredón de aproximadamente 50 metros de ancho por 2,5 metros de alto, además de intervenir dos portones del establecimiento.

Para concretar las tareas se contó con la colaboración de la Municipalidad de Berisso, la Pinturería García, el biólogo especializado en botánica Daniel Bianchi y miembros de la Iglesia, quienes aportaron parte de los materiales necesarios.

La jornada también incluyó trabajos en otros establecimientos de la ciudad. Un grupo de voluntarios pintó el salón de usos múltiples del Jardín de Infantes N° 11, ubicado en 96 entre 117 y 118, en el barrio El Carmen, mientras que otro equipo trabajó en la fachada del Centro de Salud N° 44, situado en 122 bis y 77, en Villa Progreso.

Acciones en distintos barrios y localidades

El servicio comunitario se extendió a diferentes puntos de la región. Se realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento de espacios públicos, pintura, reparación de mobiliario, reconstrucción de canteros y pequeñas reformas destinadas a mejorar los accesos a distintos establecimientos.

También se efectuaron trabajos restaurativos en el Jardín Maternal N° 4 de Los Hornos y en la Escuela Secundaria N° 91 de Lisandro Olmos.

En Altos de San Lorenzo, los voluntarios desarrollaron actividades en la Escuela Secundaria N° 45, mientras que en Villa Montoro se realizaron tareas en la Estación de Meteorología de La Plata.

La propuesta tuvo además un componente vinculado con el cuidado ambiental. En Magdalena, integrantes de la Iglesia participaron de una jornada de plantación de árboles en el sector del lago de la ciudad.

Las acciones también alcanzaron otras localidades. En Chascomús, la jornada se desarrolló en la Orquesta Escuela, mientras que en Verónica se organizó una jornada recreativa junto a los adultos mayores que concurren al Club de Día Punta Indio.

La propuesta permitió que los participantes no sólo colaboraran con tareas concretas de mantenimiento y recuperación de espacios, sino que también compartieran momentos de encuentro con integrantes de las instituciones beneficiadas.

El Día de Servicio tuvo como objetivo fortalecer el compromiso de la Iglesia con las comunidades, promoviendo la solidaridad, el cuidado del medio ambiente y el mejoramiento de los espacios utilizados diariamente por vecinos, estudiantes, docentes y familias.

La participación de personas de distintas generaciones permitió convertir la jornada en una experiencia comunitaria en la que el trabajo conjunto, la colaboración y la alegría de servir fueron los principales protagonistas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?