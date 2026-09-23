Más del 90% de los productores del cordón frutihortícola de La Plata tiene deudas o créditos pendientes de pago. Según el estudio, el 92,3% de los productores consultados se encuentra endeudado. El crédito, de acuerdo con los resultados, no se utiliza únicamente para afrontar gastos vinculados con la producción: también aparece como una herramienta para cubrir necesidades básicas de los hogares.

Entre los productores relevados, el 58,5% utilizó el dinero prestado para gastos de producción, ya sea exclusivamente o combinado con necesidades familiares. A su vez, el 49,6% destinó parte del dinero a la compra de alimentos y otros gastos cotidianos.

El dato surge de un relevamiento realizado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) y el Centro de Estudios de la Tierra (CET), que alcanzó a 340 familias productoras de la región.

Endeudarse para pagar deudas

El relevamiento también muestra que buena parte del endeudamiento se generó en el último año. El 72,4% de quienes tienen deudas señaló que las contrajo hace menos de doce meses.

A su vez, el 65,9% reconoció que tuvo que asumir una nueva deuda para poder cancelar una anterior. En el 27,6% de los casos, esa situación se repitió más de una vez, configurando un circuito en el que el crédito es utilizado para afrontar compromisos previos.

Entre los principales acreedores aparecen los bancos, mencionados por el 35,8% de los encuestados, y familiares o conocidos, con el 35%. Las billeteras virtuales también tienen un peso relevante: el 21,1% mencionó plataformas como Mercado Pago.

Al explicar las dificultades para afrontar las deudas, el 38,2% señaló como principal motivo los bajos precios de venta de sus productos. Luego aparecen la falta de ingresos suficientes, con el 19,5%; el aumento del costo de los insumos, con el 15,4%; y los problemas productivos o climáticos, con el 13,8%.

Entre quienes contrajeron deudas exclusivamente para sostener la producción, el peso de los bajos precios de venta es todavía mayor: el 56% los identificó como el principal obstáculo para poder cumplir con sus compromisos.

El peso de la producción local

Los datos ponen el foco sobre uno de los principales sectores productivos de la región. Un relevamiento realizado por la Municipalidad de La Plata y la Universidad Nacional de La Plata en 2025 identificó 2.285 explotaciones dedicadas a actividades florícolas, hortícolas, frutícolas o de vivero, que ocupan unas 4.922 hectáreas.

De ese total, unas 4.005 hectáreas corresponden a cultivos hortiflorícolas, frutícolas y viveros. El mismo estudio estimó que en el cinturón productivo trabajan más de 6.200 personas entre productores, medieros y trabajadores.

La producción anual de frutas y hortalizas fue estimada en unas 95.955 toneladas, sin contar la producción de flores.

Desde la UTT y el CET señalaron que los resultados del relevamiento muestran una problemática que excede las situaciones individuales y reclamaron políticas para mejorar las condiciones de las familias productoras. Entre las medidas planteadas mencionaron mejores precios de venta, acceso a la tierra, créditos accesibles y herramientas para afrontar los costos de producción.