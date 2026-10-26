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La Región

Más mejoras en escuelas: ahora le tocó a un Jardín de Ringuelet

El intendente Alak recorrió los trabajos realizadas en el Municipal N° 6

Sigue el plan de obras en escuelas de La Plata

Por Redacción

Se puso en valor el Jardín de Infantes Municipal N° 6 “Hugo Stunz” de Ringuelet, obras ejecutadas en el marco del Plan de 220 Escuelas que lleva adelante la Municipalidad en articulación con el Gobierno bonaerense. “Estamos inaugurando la refacción del edificio escolar número 218”, destacó el intendente Julio Alak en una recorrida, y agregó: “Nunca en la historia de la ciudad se refaccionaron tantos establecimientos educativos y estamos muy próximos a que podamos llegar a la obra 220”.

Con esta intervención, el Municipio y la Provincia ya completaron obras en 218 de los 220 establecimientos contemplados en la primera etapa del plan, que prevé alcanzar un total de 315 instituciones educativas de la capital bonaerense.

Los trabajos en el jardín ubicado en 2 bis entre 516 y 517 incluyeron tareas integrales de mantenimiento, reparación, seguridad y adecuación edilicia en aulas, sanitarios, dirección, depósito, salón de usos múltiples (SUM), sectores de circulación y espacios exteriores. Además, en el marco del Día de la Familia, la comunidad educativa participó de una correcaminata que reunió a niños, niñas, docentes y familias en una jornada de encuentro, recreación y actividad física.

De la recorrida participaron la secretaria de Educación de la Municipalidad de La Plata, Paula Lambertini, y la subsecretaria de Educación e Innovación local, Yamila Olariaga, entre otras autoridades.

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