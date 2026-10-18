Más movimiento por las compras de último momento para mamá

El movimiento por el Día de la Madre se hizo sentir este sábado en las zonas comerciales de La Plata, donde vecinos recorrieron negocios en busca del regalo para agasajar a mamá. Con bolsas en las manos, familias mirando vidrieras y clientes comparando precios, las calles 8 y 12 concentraron buena parte de las compras de último momento.

Desde la Cámara de Comercio de La Plata, Diego Piancazzo destacó que se observó “un movimiento muy diferente al habitual” y señaló que en algunos negocios hubo filas para pagar. Según explicó, se trató de locales que ofrecían descuentos con tarjetas bancarias, entre los que se destacó el beneficio del 30 por ciento de Banco Provincia.

Por su parte, Valentín Gilitchensky, referente de la Asociación Comercial de Calle 8 y de la Federación Empresaria de La Plata (FELP), también describió una jornada con movimiento, aunque consideró que fue “menor al de otros años”. Además, coincidió en que las promociones bancarias impulsaron buena parte de las ventas.

Sin embargo, el acceso a esos beneficios no fue igual para todos. El dirigente señaló que algunos clientes no pudieron aprovechar las ofertas porque no tenían límite disponible en sus tarjetas. En cuanto al gasto promedio por regalo, estimó que rondó los $55.000.

A la hora de elegir un regalo, entre las alternativas predominaron las prendas de vestir, perfumes, calzado, accesorios, flores y chocolates.