Más paros la próxima semana en la UNLP: cómo sigue la lucha de docentes y no docentes

El conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno continúa sumando medidas de fuerza y nuevas instancias de movilización. En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), después del paro docente de 72 horas que comenzó el miércoles 30 de septiembre y finaliza este viernes 2 de octubre, los trabajadores nodocentes anunciaron una nueva jornada de protesta para el miércoles 7 de octubre. Una semana después, el sector universitario volverá a las calles con la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

El escenario mantiene abiertos los reclamos por salarios, presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un conflicto que durante 2026 ya generó numerosas jornadas sin actividad en las facultades y colegios dependientes de la UNLP. Las medidas de docentes y nodocentes acumularon hasta ahora 33 días de paro en el ámbito de la Universidad.

La última medida docente comenzó el 30 de septiembre y se extendió durante 72 horas. Fue convocada por las federaciones nacionales del sector y tuvo como principales demandas la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial que los gremios ubican en torno al 33,4%.

El reclamo salarial se mantiene como uno de los principales puntos de conflicto. Los sindicatos cuestionan la propuesta oficial de incrementos del 3% y sostienen que es insuficiente para recuperar la pérdida del poder adquisitivo acumulada desde noviembre de 2023. La discusión se desarrolla además en paralelo con el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en 2025.

A ese escenario se suma la situación judicial. En septiembre, el juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a cumplir con una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento. El plazo establecido por la Justicia venció el 30 de septiembre, en coincidencia con el inicio de la última jornada de paro docente. Los gremios reclaman que se concrete la actualización salarial prevista por la normativa.