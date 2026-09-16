Más reclamos por desbordes cloacales y pérdidas de agua de ABSA en La Plata

Vecinos de distintos puntos de La Plata expresan su hartazgo ante la falta de respuestas de ABSA por los inconvenientes sanitarios que afectan la vida cotidiana en las calles de la ciudad. En esta oportunidad, las denuncias se concentran en un edificio de Barrio Norte y en una esquina tradicional de La Loma, donde los desbordes cloacales y las bocas de tormenta obstruidas generan olores nauseabundos y representan un serio peligro para la salud pública desde hace días.

Uno de los casos más críticos se registra en la calle 45 número 1107, entre 17 y 18, donde Maira, vecina del lugar, relata que la vereda de su edificio se inundó por completo con efluentes cloacales debido a un taponamiento que excede los límites de la propiedad privada.

Según explicó, la administración del edificio envió a dos operarios para intentar solucionar el inconveniente, pero comprobaron que el origen del problema corresponde a la red externa bajo la órbita de ABSA. Pese a haber realizado innumerables llamadas a la prestataria, los afectados aseguran que llevan alrededor de diez días sin ningún tipo de asistencia, conviviendo con un panorama insostenible marcado por un olor nauseabundo y un evidente riesgo sanitario tanto para quienes residen en el inmueble como para los transeúntes ocasionales.

A esta situación se suma el reclamo desesperado de frentistas del barrio La Loma, quienes reportaron el colapso absoluto de otra boca de tormenta ubicada en la intersección de 40 y 19. Los vecinos denuncian que la acumulación de agua estancada y residuos en ese sector despide olores cloacales insoportables que invaden las viviendas linderas. A pesar de haber reiterado los reclamos a través de los canales formales de atención, la situación permanece idéntica y profundiza el malestar generalizado en la zona por la deficiencia en el mantenimiento de la infraestructura urbana.