Con la llegada de las fiestas de fin de año, el uso de pirotecnia vuelve a generar preocupación por el sufrimiento que provoca en perros y gatos. El miedo y el estrés que les producen las explosiones pueden llevarlos a escapar de sus casas, perderse o sufrir accidentes. Frente a este escenario, los veterinarios advierten sobre las consecuencias de los ruidos fuertes y recomiendan tomar precauciones para proteger a las mascotas durante las celebraciones.

“Nos pasó que encontramos en la zona una perra que venía de Berisso porque se había escapado al asustarse por la pirotecnia. A través de las redes sociales logramos encontrar a sus dueños. Es increíble pensar que haya llegado hasta acá, una distancia tan grande”, relató a este diario Daniela Arrecigor Carmona, integrante de la red de vecinos de Plaza Belgrano, en 13 y 39, que ayuda a perros y gatos abandonados o perdidos.

Casos como este se repiten todos los años, muchas mascotas alteradas por el ruidos de los estruendos, escapan de sus hogares y terminan extraviados, lejos de su familia.

En esta época, las quejas y el debate por el uso de pirotecnia también aparecen en las charlas de vecinos. Es que las bombas de estruendo y los fuegos artificiales que se lanzan durante distintas celebraciones generan malestra y preocupación, a su vez, por el riesgo que significan para las mascotas.

Cómo proteger a perros y gatos

Desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires advirtieron que la pirotecnia puede provocar estrés y pánico en los animales debido a su sensibilidad auditiva. Además, explicaron cuáles son las reacciones más frecuentes y qué medidas se puede adoptar para que sufran menos.

En ese sentido, Osvaldo Rinaldi, veterinario y titular de la entidad colegiada, explicó que “el animal entra en un estado de estrés, nerviosismo, no sabe qué es lo que pasa y eso genera distintos tipos de comportamientos”.

Entre las señales más frecuentes para reconocer que una mascota está asustada mencionó los temblores, los ladridos, el intento de esconderse, buscar refugio o intentar huir.

“Cada uno tiene una forma distinta de manifestar esa situación de estrés”, explicó.

Para evitar que sufran mucho, el profesional recomendó tomar algunas precauciones y, en lo posible, no dejarlas solas. Si los dueños están en sus casas, aconsejó permanecer cerca de los animales, acariciarlos y contenerlos para transmitirles tranquilidad.

Entre las alternativas para atenuar el impacto de los estruendos, mencionó el uso de protectores auditivos especiales (como orejeras o fundas acolchadas). También sugirió dejar la radio o música encendida para disimular el ruido de las explosiones.

En caso de que deban quedarse solos, recomendó ubicarlos en un lugar seguro, alejado de los ruidos y sin posibilidades de escaparse o lastimarse. En ese sentido, advirtió que no es conveniente dejarlos cerca de ventanales o puertas con vidrio, ya que, ante un episodio de miedo, pueden salir corriendo y lastimarse.

Otro punto importante es el uso de medicamentos para tranquilizar a las mascotas. Rinaldi señaló que, si un perro o un gato tiene reacciones fuertes ante los estruendos, es necesario consultar con un veterinario para determinar si lo necesita.

“No hay que utilizar medicación por cuenta propia. Hay que consultar con el veterinario para que indique qué se puede administrar en cada caso, porque cada animal es particular y, especialmente, hay que tener en cuenta si presenta algún tipo de patología”, advirtió. Según contó, en algunos casos hubo inconvenientes por el uso de este tipo de productos sin control profesional.

También consideró que hubo avances en la concientización sobre los efectos de la pirotecnia. “El tema llegó a la gente. Quedarán algunos a los que todavía habrá que concientizar, pero creo que se avanzó mucho”, sostuvo.

La ordenanza no se cumple

En este marco, desde la red de vecinos de Plaza Belgrano recordaron que la ordenanza Municipal y la ley Provincial que prohiben la pirotecnia no se cumplen. “Es como si nada: nadie hace cumplir las normas”, cuestionó un integrante.

Asimismo, contaron que en la plaza suelen utilizarse fuegos artificiales durante las previas y los festejos posteriores a los partidos de fútbol, con detonaciones que se prolongan hasta una hora y media. La situación, señalaron, también se repite durante las celebraciones de los colegios, tanto a principio como a fin de año, y en distintos puntos de la Ciudad, donde la pirotecnia provoca que muchas mascotas escapen y se pierdan.