La mayoría de los gremios docentes aceptó la oferta de aumento

La mayoría de los gremios docentes aceptó "por mayoría" la propuesta de aumento salarial del 6% que el viernes último ofreció la Provincia.

Así lo hicieron saber a través de un comunicado AMET, SADOP, SUTEBA y Udocba, que "llevaron a cabo reuniones y Plenarios de Secretarios Generales el sábado 17 de octubre para analizar la propuesta realizada por el Gobierno Provincial en la Mesa Paritaria el viernes 16".

Según la información difundida, "en los distintos cuerpos orgánicos y, luego de debates, se aprobó por mayoría la propuesta paritaria provincial, que incluye una oferta salarial y de condiciones de trabajo".

La propuesta de las autoridades bonaerenses consiste en un incremento del 6%, a cobrar 3 por ciento en octubre y 3% en noviembre sobre la base del sueldo de septiembre y la reapertura de las negociaciones en diciembre.

Además, se recibieron propuestas que inciden en la mejora de las condiciones laborales, como la implementación del Boletín Digital para niveles primario y secundario, modificación del Régimen Académico de Secundaria para favorecer una mejor organización institucional, avanzar en la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo y la ampliación de las Licencias Parentales, según se informó.

Define la FEB

Por otra parte, el Congreso Extraordinario de la FEB definirá mañana si acepta o rechaza la propuesta salarial entregada el último viernes, que incluye un incremento del 6% en dos tramos.

"Como siempre, serán las bases quienes decidan si aceptan o no el porcentaje de aumento presentado por el gobierno provincial", explicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera.

Luego de diferentes consultas en los distritos durante este fin de semana y el día de hoy, los congresales llevarán este martes al máximo órgano de toma de decisiones de la FEB la definición de los docentes afiliados.