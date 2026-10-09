Medicina lanzó un proyecto de salud para más de 7.000 chicos del fútbol infantil platense

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentó el proyecto “Salud a la Cancha”, una iniciativa destinada a promover la prevención de enfermedades y el cuidado integral de más de 7.000 niños y niñas que participan del fútbol infantil en La Plata y la región.

La propuesta se lleva adelante a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y en articulación con la Asociación Platense de Fútbol Infantil (APLAFI), que nuclea a 56 clubes. El objetivo es acercar herramientas de salud a las instituciones deportivas y facilitar el acceso a controles y acciones preventivas.

La presentación se realizó este jueves en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas, con la participación del exfutbolista y director técnico Pedro Troglio, el decano de la unidad académica, Gustavo Marín, y representantes del ámbito deportivo, universitario y sanitario.

Controles y prevención en los clubes

Según se informó, APLAFI reúne aproximadamente a 4.000 niños y 3.000 niñas que participan de las competencias de fútbol infantil. El proyecto prevé implementar dispositivos de salud en los clubes, con controles, evaluaciones y actividades de promoción y prevención.

La iniciativa busca aprovechar el vínculo cotidiano de los chicos con las instituciones deportivas para acercar herramientas de cuidado, abordar distintas problemáticas sanitarias y favorecer la detección temprana de posibles problemas de salud.

Como parte de la jornada de lanzamiento, la médica pediatra Micaela Casaza brindó una capacitación sobre salud en el deporte, centrada en la prevención, la detección temprana y el abordaje integral de la salud durante la infancia y la adolescencia.

Además, el programa contempla instancias de formación para entrenadores y profesores de los clubes, con contenidos vinculados a los primeros auxilios y al cuidado de quienes participan de las actividades deportivas.

Desde la Facultad señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre la Universidad, los clubes, las instituciones sanitarias y las organizaciones comunitarias.

De esta manera, “Salud a la Cancha” busca incorporar acciones de prevención y cuidado en los espacios donde niños, niñas y adolescentes desarrollan actividades deportivas, mediante una estrategia territorial que facilite el acceso a herramientas de salud.