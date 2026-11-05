Medidas de seguridad para clubes y escuelas

La Provincia reglamentó la “Ley Joaquín”, que fija medidas obligatorias de seguridad para arcos deportivos, aros de básquet, postes de redes de voley y juegos de plazas. La Ley 15.618 quedó formalizada con el decreto 2082/2026, publicado en el Boletín Oficial, y busca prevenir accidentes en espacios públicos y privados. La normativa alcanza a clubes, escuelas, plazas, parques y establecimientos con ese equipamiento.

La reglamentación llegó tras distintos accidentes, algunos fatales. Entre ellos, el de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años que murió en enero de 2026 al ser golpeado por un arco de fútbol mal sujeto al suelo. Su muerte impulsó la iniciativa que se convirtió en ley. Entre las principales exigencias se establece que los arcos de fútbol, hockey y handball de más de 20 kilos deberán tener sistemas de sujeción, anclaje o contrapeso, permanentes o movibles. Si son desmontables, las instituciones deberán contar con espacios adecuados para guardarlos cuando no estén en uso. También podrán asegurarse en posición horizontal.

También se determinó que los aros de básquet con pie deberán disponer de contrapesos para evitar vuelcos. Además, se tendrán que colocar protectores acolchonados en pisos, columnas, paredes y postes, para amortiguar impactos y reducir lesiones.

Los municipios serán las autoridades de aplicación. En tanto, deberán inspeccionar periódicamente las instalaciones y verificar que cumplan las condiciones de seguridad. También establecerán mecanismos de habilitación, certificación o constancias de cumplimiento, con intervención de profesionales matriculados.

PREVENCIÓN

Además, deberán impulsar campañas de prevención y coordinar acciones con organismos educativos, asociaciones deportivas y entidades intermedias para aplicar la ley en toda la provincia.

Por su parte, la Dirección General de Cultura y Educación, a través de los Consejos Escolares, y los organismos provinciales con establecimientos bajo su órbita deberán adecuar sus instalaciones. Mientras, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, mediante el área de Deportes, brindará asistencia técnica.

Las instituciones tendrán un año desde la reglamentación para adecuarse. El plazo podrá prorrogarse una sola vez por otro año. También deberán exhibir de forma permanente y accesible el certificado de aptitud técnica. Las compañías de seguros deberán exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad para extender la cobertura de los establecimientos y prevenir lesiones entre quienes los utilizan.