Melchor Romero: un auto perdió el control y terminó sobre la rambla en avenida 520

Un impactante accidente de tránsito tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en Melchor Romero. Un auto fuera de control protagonizó un peligroso despiste sobre la avenida 520 y terminó sobre la rambla divisoria de carriles.

El hecho se registró a las 2:18 de la mañana a la altura de la calle 171 y quedó grabado por las cámaras de monitoreo urbano de la zona. Según se observa en las imágenes, el vehículo de color oscuro circulaba por la traza cuando, por causas que intentan establecerse, realizó una maniobra brusca, derrapó cruzándose de carril y terminó su marcha sobre el separador central.

Tras el fuerte impacto, el conductor del auto descendió en medio de la calzada. La secuencia alertó a los conductores de otros vehículos y motocicletas que transitaban a esa hora de la noche por la avenida, quienes debieron esquivar la zona del siniestro.

Este choque no es una excepción dentro de la Región. Según datos oficiales del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), La Plata cuenta con un promedio alarmante de 600 accidentes de tránsito por mes. Aunque no todos los días se reportan muertes, ocurren múltiples choques y vuelcos urbanos de forma cotidiana (como en zonas de circunvalación, periferia y caminos provinciales) que dejan heridos y requieren asistencia médica constante.

Asimismo, la Ciudad tiene también un promedio de una tragedia fatal por accidentes de tránsito cada dos días. En un período muy corto la cifra de víctimas ya superó la cantidad de fallecidos contabilizados durante todo agosto.