Un grave conflicto vial y de seguridad mantiene en vilo a los habitantes de Melchor Romero debido al deterioro de la calle 159 entre 506 y 515. Esta traza funciona como una vía estratégica que conecta Melchor Romero con Gorina y City Bell, pero también representa el único acceso habilitado para el transporte pesado que ingresa al frigorífico de Gorina. Ante la falta de infraestructura adecuada, la convivencia diaria entre los vehículos de gran porte y los peatones se ha vuelto crítica.

La preocupación central de la comunidad radica en la cercanía de dos establecimientos educativos a la zona afectada, lo que expone diariamente a decenas de menores. "La gente y los chicos caminan entre los camiones, el barro y el polvo todos los días", advirtió Franco, frentista del barrio, al describir el riesgo permanente al que se enfrentan las familias en los horarios de entrada y salida escolar. En ese sentido, el vecino alertó sobre la inminencia de un siniestro vial: "A la primera de cambio va a pasar un accidente".

Pese a la gravedad de la situación, quienes viven en el sector aseguran que las gestiones formales realizadas hasta el momento no arrojaron soluciones concretas. "Ya como vecinos hicimos los reclamos pero no hacen nada", sostuvo Franco, quien pidió visibilizar la problemática para lograr una intervención urgente que garantice el ordenamiento del tránsito y la seguridad peatonal en esta arteria clave de la región.