Mercado Regional de La Plata: el predio cambió la reja por un muro

El perímetro del Mercado Regional de La Plata cambió el enrejado por un muro como parte de un plan de renovación. Su director, Marcelo Iafolla, explicó que la obra apunta a ordenar la circulación y concentrar los accesos del público sobre la avenida 520 para mejorar los controles. Aclaró que la medida no responde a robos o entraderas, sino a cuestiones logísticas y de seguridad, ya que en el predio circulan camiones y peatones. El plan también contempla iluminar todo el espacio y renovar las naves. La intervención se suma a mejoras de infraestructura y servicios del predio comercial, se explicó.

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