No bien comenzó la mejor etapa de su carrera musical fue apodada como la “Dama del tango”, y rápidamente se transformó en la más requerida cancionista del género, pero lo que hay que destacar, además, es que ya a los 6 años de edad, al ingresar en el colegio “Sagrada Familia” de nuestra ciudad, Mercedes Simone fue sumada de inmediato al coro de niñas de ese establecimiento educativo platense, en el que muy poco tardó en destacarse como solista.

Mercedes Celia Simone nació el 21 de abril de 1904 en una de las primeras quintas de Villa Elisa, y cuando cumplió 3 años, su familia se trasladó al centro platense.

Su voz y su forma particular de entonar y frasear las canciones hicieron ya en su adolescencia que no sólo cantara en su escuela, sino también en reuniones familiares y ciertas veladas sociales cuando comenzaba la tercera década del siglo pasado.

Además de cantante de tango, fue compositora, letrista, y ¡muy buena actriz!

Pero en realidad, como muchas veces ocurre con algunos músicos y cantantes, su carrera artística comenzó casi por casualidad. El 24 de noviembre de 1923 se casó con el guitarrista y también peluquero Pablo Rodríguez, y se radicó nuevamente en Villa Elisa, en donde su esposo instaló una peluquería frente a la plaza principal. Juntos tuvieron dos hijos, Dora Matilde y Óscar Alberto.

Los fines de semana Pablo se desempeñaba como guitarrista en eventos de variado tipo. Y en ese marco, fue invitado a suplantar a un músico de una compañía que se presentaría en el Teatro Odeón y en el café-biógrafo Los Dos Chinos, ambos de Bahía Blanca. Mercedes viajó con él y fue invitada a cantar, deslumbrando tanto al público como al representante artístico.

EL DESPEGUE

De modo que semanas después el mismo grupo artístico pero ya con Mercedes como figura principal, realizó una gira con presentaciones en Azul, Olavarría, Tandil, Tres Arroyos y Mar del Plata.

Rápidamente, la platense accedió a cantar en el ámbito porteño, destacándose en el Café El Nacional y en el Chantecler, en donde la escuchó la ya consagrada cancionista Rosita Quiroga, quien le dio un fuerte impulso, por lo que en 1928, se incorporó a la radiofonía nacional: Radio Splendid fue la primera emisora. Jaime Yankelevich la llamó para Radio Belgrano. También participó en Radio El Mundo y LOR Radio Argentina.

Además de cantante de tango, fue compositora, letrista, y muy buena actriz

A partir de ese momento su carrera fue meteórica. Recibió ofertas de contratos para teatros de categoría como El Florida, El Empire y El Nacional, donde integró el cuadro final en las presentaciones de la compañía de Pepe Arias y Pepita Muñoz.

En una época dorada compartida con figuras femeninas de la talla de Libertad Lamarque, Azucena Maizani y Ada Falcón, Simone destacó por un perfil sobrio, elegante y profundamente tanguero.

LA ACTUACIÓN

Mercedes Simone también demostró una gran capacidad como actriz, a punto tal que, en 1933, participó en ¡Tango!, película pionera del cine sonoro argentino, y se consolidó como una de las grandes voces femeninas de la música ciudadana. Compartió pantalla con Tita Merello, Libertad Lamarque y Pepe Arias. También protagonizó otros filmes entre los que se destacan Sombras porteñas (1936) y Ambición (1939).

La participación más importante en un escenario teatral fue en la compañía de revistas del Teatro Maipo, encabezada por Gloria Guzmán en 1939. Estos sucesos la obligaron a irse de Villa Elisa y mudarse con su familia a Buenos Aires.

Compuso temas muy conocidos como “Angustias”, “Ríe payaso ríe”, “Zapatos blancos”, “Te quedás pa’vestir santos”, “Cantando” “Oiga agente”, “Inocencia”, “Gracias a Dios” e “Incertidumbre”.

También actuó en televisión y en 1966 abrió un local de tango llamado “Cantando”, que funcionó durante dos años, y en donde se presentaba acompañada por el maestro Lucio Demare.

Una enfermedad le afectó la garganta y la alejó de los escenarios. Falleció el 2 de octubre de 1990, a los ochenta y seis años. En 2004 fue declarada Ciudadana Ilustre Post Mortem de La Plata por la comuna de nuestra ciudad.