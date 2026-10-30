Meridiano V: el histórico puente que pide auxilio

Vecinos del barrio Meridiano V manifestaron su preocupación por el estado del puente peatonal de calle 17, que cruza la avenida 72 y desemboca en el corazón de la vieja estación. La estructura, construida en 1938, presenta signos de deterioro y quienes la utilizan a diario reclaman tareas de mantenimiento.

Uno de los principales inconvenientes está en la malla del puente, que necesita ser reforzada para garantizar el paso seguro de los peatones. Ante la falta de respuestas, los propios vecinos evalúan intervenir para mejorar sus condiciones. “Si no lo reparan desde el Municipio en estos días, le damos una reforzada nosotros”, expresó Juan, frentista de la zona.

La preocupación también pasa por el uso cotidiano de la estructura, especialmente por parte de los chicos que la atraviesan para ir a la escuela. Los vecinos temen que el deterioro pueda provocar algún accidente.

A esto se suma otra problemática: durante las noches, el puente suele ser utilizado por personas en situación de calle para dormir. “El puente es imposible, es inhabitable. Sobre todo porque hay mucho excremento, la gente hace sus necesidades allí, porque es gente que está en la calle”, sostuvo otra vecina que prefirió reservar su identidad.

Según recordaron, la construcción del paso peatonal fue resultado de un antiguo reclamo barrial. En aquel momento, el Centro de Fomento, donde actualmente funciona el club del barrio, impulsó el pedido para contar con un cruce que permitiera atravesar las vías del ferrocarril antes de llegar a la avenida 72. Después de varias gestiones, finalmente se concretó la obra que permite caminar una cuadra, a varios metros de altura.

Pero el deterioro del puente no es la única preocupación de los vecinos. También señalaron la falta de iluminación en el sector del parque ubicado detrás de la estructura, una situación que, aseguran, se mantiene desde hace tiempo pese a los reiterados reclamos realizados.

Ante esta situación los vecinos no descartan organizarse para elevar un pedido formal para que se aborden los distintos problemas en el barrio.