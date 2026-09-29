Micros en La Plata: mientras sube el boleto se acentúa la baja de usuarios

Desde este jueves 1º de octubre rige un nuevo cuadro tarifario: el mínimo costará $1.323,33 con SUBE registrada. Según un relevamiento del Observatorio de Movilidad del Gran La Plata, seis de cada diez pasajeros redujeron la frecuencia de sus viajes.

Cada vez menos personas utilizan el colectivo en el Gran La Plata. Según un relevamiento del Observatorio de Movilidad de la región, seis de cada diez usuarios redujeron la frecuencia de sus viajes como consecuencia del aumento del boleto y de los problemas con las frecuencias del servicio.

En ese contexto, desde este jueves 1º de octubre comenzará a regir un nuevo cuadro tarifario en los colectivos de la provincia de Buenos Aires, con un nuevo incremento en el precio de los pasajes.

Según informó el Ministerio de Transporte bonaerense, el boleto mínimo, correspondiente a viajes de 0 a 3 kilómetros, pasará a costar $1.323,33 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada.

La segunda sección, de 3 a 6 kilómetros y una de las más utilizadas en la región, tendrá un valor de $1.458,89. Para los recorridos de 6 a 12 kilómetros, el pasaje costará $1.628,61; para los de 12 a 27 kilómetros, $1.953,13; y para los trayectos de más de 27 kilómetros, $2.272,26.

En el caso de las tarjetas SUBE no registradas, los valores serán considerablemente más elevados: partirán de $2.646,66 para la primera sección y llegarán a $4.544,52 para el recorrido más largo.

Los beneficiarios del Atributo Social, en tanto, abonarán entre $714,59 y $1.227,02, de acuerdo con la distancia recorrida.

El colectivo pierde pasajeros

El aumento se produce en un escenario de pérdida de usuarios del transporte público. Actualmente, el colectivo representa el 29,5% de los viajes principales en la ciudad, por detrás del automóvil particular, que concentra el 39,8% de los desplazamientos.

El resto de los viajes se distribuye entre las caminatas, con el 12%; la bicicleta, con el 6,7%; y el tren, con el 3,3%.

El relevamiento del Observatorio de Movilidad también refleja el impacto que tienen los problemas de frecuencia y el costo del boleto en las decisiones cotidianas de los pasajeros. Seis de cada diez usuarios consultados señalaron que redujeron la cantidad de viajes en colectivo.

En paralelo, las plataformas digitales como Uber, Cabify y DiDi ganaron terreno en la movilidad de la región. Según el estudio, concentran cuatro de cada cinco traslados realizados mediante servicios de alquiler.

Entre quienes utilizan esas aplicaciones, el 57,7% asegura que recurre a ellas únicamente porque el colectivo no está disponible o no pasa cuando lo necesita.

El boleto aumentó más del 70% en 2026

El nuevo incremento se suma a las subas acumuladas durante el año. En enero, el boleto mínimo con SUBE registrada costaba $749, mientras que desde octubre pasará a $1.323,33.

De esta manera, el valor del viaje mínimo acumula un aumento superior al 70% en lo que va de 2026.

El incremento impacta especialmente en quienes utilizan el colectivo todos los días para trabajar o estudiar y deben realizar varios viajes diarios. En el Gran La Plata, el costo del transporte se convirtió así en uno de los factores que condicionan la frecuencia con la que muchos usuarios se trasladan en colectivo.