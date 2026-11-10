Mientras crece la bronca contra Edelap, convocan a audiencia publica para revisar tarifas

En medio de los reiterados cortes de luz en La Plata y de una bronca que va en aumento en la gran mayoría de los barrios platenses, el Gobierno bonaerense convocó a una audiencia pública para el 16 de diciembre, en el marco de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio de distribución de energía eléctrica. La instancia tendrá como objetivo presentar y someter a consideración de los usuarios las propuestas tarifarias que regirán durante el próximo período quinquenal, antes de su aprobación.

La audiencia se desarrollará entre las 9 y las 18, con posibilidad de extenderse al día siguiente si fuera necesario. Será de manera virtual, con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires. Y se da luego que la Provincia actualizó la tarifa desde la administración de Axel Kicillof adelantaron un nuevo esquema de actualización.

La convocatoria alcanza a los usuarios de las distribuidoras provinciales y municipales, entre ellas Edelap. También fueron citadas las empresas EDEN, EDEA y EDES, además de las federaciones que representan a las cooperativas y distribuidoras municipales.

Según establece la resolución del Ministerio de Infraestructura, durante la audiencia se expondrán las consideraciones sobre la continuidad de la etapa de transición tarifaria y las propuestas elaboradas en el proceso de revisión. La iniciativa se desarrolla en cumplimiento de la Ley 11.769, que establece revisiones tarifarias cada cinco años para los servicios públicos de electricidad.

Revisión íntegra de las tarifas

El proceso fue iniciado en 2024 y cuenta con la participación de la Subsecretaría de Energía, distintas áreas técnicas del Ministerio y el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA), que también está en la mira por la falta de controles contras las empresas, especialmente Edelap, tal como viene informando EL DIA. Como parte del trabajo, se solicitaron informes a las distribuidoras y se conformaron mesas de análisis para intercambiar observaciones y evaluar los distintos componentes del servicio.

En ese marco, las distribuidoras provinciales presentaron sus requerimientos de ingresos y los planes de inversión proyectados para el próximo quinquenio, con el objetivo de alcanzar progresivamente los parámetros de calidad del servicio propuestos. Por su parte, las prestadoras municipales realizaron presentaciones con sus propios requerimientos y consideraciones sobre las tarifas y las condiciones de prestación.

Otro de los aspectos analizados fue el funcionamiento del Fondo Provincial Compensador Tarifario (FPCT), creado por la Ley 11.769 para compensar las diferencias de costos de distribución entre las distintas concesionarias. El mecanismo busca que los usuarios con características similares de consumo paguen importes equivalentes, independientemente de su ubicación geográfica o de la modalidad de prestación del servicio.

Cabe destacar que la audiencia será una instancia previa a la aprobación del nuevo cuadro tarifario y permitirá que los usuarios conozcan las propuestas y formulen sus observaciones dentro del proceso de revisión.