La semana continuará con temperaturas bajas en La Plata y la región, especialmente durante las primeras horas del día. Para este miércoles se espera una jornada algo nublada, fría a fresca, con una mínima de 8 grados y una máxima que alcanzará los 19°C.

Según el pronóstico, los vientos serán leves del sector sur, por lo que el comienzo de la jornada tendrá una sensación térmica acorde a la época y será necesario salir con abrigo.

Cómo seguirá el tiempo en La Plata

El panorama se mantendrá fresco durante los próximos días. Para el jueves, se prevé una temperatura mínima de 9°C y una máxima de apenas 17°C, por lo que será una de las jornadas más frescas del período.

En tanto, el viernes comenzará con temperaturas nuevamente bajas, con una mínima estimada en 7°C, aunque durante la tarde el termómetro podría trepar hasta los 18°C.

De esta manera, los próximos días estarán marcados por mañanas frías y tardes frescas, con temperaturas que no mostrarán grandes cambios y máximas que se mantendrán por debajo de los 20 grados.